Тиждень тому, в моїх компаніях пройшли обшуки. Антигероєм цієї вистави стала досить відома особистість.

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Знайомтеся: Чорний Ігор Олександрович — прокурор другого відділу процесуального керівництва Ген Прокуратури за додержанням законів Національною поліцією України.

Якщо коротко — професійний корупціонер та "перевертень у погонах".

Про нього в мережі можна знайти чимало цікавого:

2016 рік: "Затриманому на хабарі прокурору Чорному присудили арешт і заставу".

Думаєте звільнили ? - звісно НІ.

2022 рік: "Корупційна схема: співробітник Офісу генпрокурора блокує у судах рахунки підприємств".

І ось черговий виток його злочинної діяльності. Як прокурорська мафія атакує бізнес.

Вперше компанія, в яку я інвестував, стала жертвою цього прокурорського рейдера у 2023 році. Тоді рішенням Печерського суду нам заарештували рахунки. Причина? Невідома. Але після поданої нами скарги та заяви тим же судом арешт було знято. Жодних звинувачень так і не висунули, але за цей час підприємство два місяці не могло працювати, що завдало збитків у 147 000 доларів. Прокурорська мафія нічого не отримала, але затаїла образу.

Минулого тижня відбулася чергова атака. По повністю сфабрикованій справі, співробітники ДСР Київського департаменту задіяли близько 50 чоловіків (до речі, з них можна було б сформувати непогану роту солдат) для "спецоперації" проти наших трьох одеських компаній, які займаються імпортом палива та логістикою, а також до десятка компаній інших власників.

Також провели обшук у засновника вдома о 7 ранку. Для чого? Незрозуміло. Типовий бандитський тиск у стилі Януковича.

Абсурдність ситуації зашкалює: ключовий фігурант справи компанія, з якою ми ніколи не працювали! Тобто до трьох абсолютно сторонніх юридичних осіб прийшли з обшуками через компанію, з якою немає жодних зв’язків.

Мої компанії тільки у грудні 2024 року пройшли повну податкову перевірку. За 5 років діяльності з оборотом близько 5 000 000 000 грн податкова знайшла порушень лише на 600 000 грн — менше 0,01% від загального обороту. Компанія активно підтримує ЗСУ: за час війни переказано 14,5 млн грн на допомогу армії та благодійні ініціативи, зокрема на НДСЛ "Охматдит" для лікування дітей.

Замість боротьби зі справжньою корупцією, замість посадок російських агентів, перевертні у погонах займаються віджиманням успішних компаній.

Ми подали скарги до Бізнес Омбудсмен, до Ради Підприємців при Офісі Президента, звісно до Офісу Генерального Прокурора. Крім того ми будемо залучати міжнародні правозахисні організаціі, і нажаль наша держава додатково отримає репутацію краіни в які неможливо вести бізнес.

Дякую за розповсюдження , для мене це важливо.

Детальна інформація у статі Forbes Ukraine . Лінк у коментарях .

Офіс Генерального прокурора

Офіс Президента України