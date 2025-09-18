"Сейчас не время просить Путина о прекращении огня": Трамп назвал "жесткие меры", которые будет принимать против РФ

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине. Он заявил, что сейчас не стоит просить российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня.

Если же американский лидер потребует этого, то и будет принимать "жесткие меры". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 18 сентября.

По мнению президента США, сейчас нужно просто дальше снижать цены на нефть.

"Сейчас не время просить Путина о прекращении огня. Если мне придется требовать прекращения огня, я буду принимать жесткие меры. Необходимо дальше снижать цены на нефть. Если это удастся, война закончится", — заявил Трамп, добавив, что Европа должна прекратить покупать нефть у РФ.

По словам Трампа, если цена на нефть упадет, у Путина не останется другого выбора, как прекратить войну.

"Если цена на нефть упадет, Путин не будет иметь другого выхода, как прекратить эту войну, как выйти из этой войны. И когда европейские страны закупают нефть у России... Знаете, я очень тесно с премьер-министром Индии сотрудничаю. Я поздравил его с днем рождения недавно. И я наложил санкции на них, на своих друзей. Китай тоже сейчас платит огромную пошлину Соединенным Штатам. Но люди, с которыми я борюсь, с которыми вместе я на одной странице, они закупают нефть у России. Это ужасно. Мы уже начали бурить скважины, мы сейчас производим больше нефти, чем любая другая страна мира, и также премьер-министр был разочарован видеть, что другие страны закупают нефть у России. Это невозможно. Это несправедливо по отношению к Соединенным Штатам. Мы не можем это допустить", – заявил американский лидер.

Президент США также призвал ЕС отказаться от импорта российской нефти, а также ввести пошлины против Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.

