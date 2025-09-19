Европа могла бы надавить на Китай, чтобы тот заставил Россию прекратить войну, – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа способна использовать экономическое влияние на Китай, чтобы тот заставил Россию завершить войну. Он подчеркнул, что введение санкций или пошлин против Пекина могло бы стать эффективным инструментом.

Трамп в интервью Fox News напомнил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. По его мнению, эта зависимость открывает возможность для Европы повлиять на Москву через Пекин.

Роль Китая в отношениях с Россией

По словам Трампа, Китай имеет значительные экономические рычаги в отношении России. Именно поэтому он убежден, что европейское давление на Пекин может стать ключом к завершению войны.

"Ну, если бы они ввели санкции, например, пошлины, или как там это можно назвать... Если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы, потому что Китай является крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что они имеют и другие полномочия над Россией", – заявил он.

Президент США напомнил, что в пятницу будет разговор с лидером КНР Си Цзиньпином по TikTok и торговле, и они "очень близки к заключению соглашений по всему этому". Трамп добавил, что имеет "очень хорошие отношения с Китаем".

"Знаете, у нас с ним торговое соглашение. На днях у нас была очень хорошая встреча и, похоже, что они одобрили TikTok, а TikTok – это огромная сумма денег для Соединенных Штатов. Поэтому это было хорошо, но увидим, как это все работает, как это все сработает. Но если бы Европа что-то бы сделала в отношении Китая... Я думаю, что Китай, вероятно, мог бы заставить прекратить войну. Нельзя же допустить, чтобы Европа покупала нефть у России, а я потом злился на Китай, потому что они покупают нефть у России", – подчеркнул Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не стоит просить российского диктатора Владимира Путина о прекращении огня. Если же американский лидер потребует этого, то и примет "жесткие меры".

