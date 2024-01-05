Не на уровне 2022-2023 годов: в США сделали заявление о помощи Украине и назвали главную цель
Соединенные Штаты Америки не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в течение 2022-2023 годов. Однако это не означает прекращения американской поддержки украинского государства.
Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, Вашингтон стремится помочь Киеву в развитии собственной военно-промышленной базы.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", – сказал он.
Американский чиновник добавил: в Вашингтоне не считают нужным продление поддержки Украины на прежнем уровне. Потому что его цель – помочь Киеву "встать на собственные ноги". То есть построить свою военно-промышленную базу так, чтобы Украина могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение, которое ей нужно.
"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании. Мы ведь еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", – пояснил Миллер.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Белом доме заявили об отсутствии денег для новых пакетов помощи Украине, в частности, до принятия решения Конгрессом США. На этом фоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у Киева нет плана план Б на случай прекращения западной поддержки.
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