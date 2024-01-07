Одобрит ли Конгресс США до февраля финансирование Украины: озвучен нюанс

Сроки одобрения нового пакета финансирования Украины Соединенными Штатами Америки зависят от информации из Белого дома. Конгресс ожидает от администрации президента Джо Байдена объяснения стратегии в отношении нашего государства.

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Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, говорится в стенограмме, опубликованной изданием CBS News. Он подчеркнул, что пока нельзя сказать, получит ли Киев решение о финансировании до февраля, ведь первоочередной вопрос в США сейчас – защита границы.

"Мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чью-то еще", – сказал Джонсон.

Он отметил, что решение будет принято, когда Белый дом объяснит конгрессу, что является конечной целью в Украине и насколько будут ответственно расходоваться эти средства.

"Белый дом не предоставил нам необходимую информацию", – отметил спикер.

Напомним, 5 января в СМИ появилась цитата спикера Госдепа Мэтью Миллера о помощи Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится помочь Киеву в развитии собственной военно-промышленной базы.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пояснил, что заявление спикера Госдепа США об изменениях в поддержке Украины не следует трактовать как намерение Вашингтона помогать меньше. В США очень хорошо понимают, насколько важно поддерживать Украину до победы, ведь это инвестиция в национальную безопасность Америки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден отреагировал на массированную дроновую и ракетную атаку РФ на Украину 29 декабря, в результате которой 30 человек погибли и более 100 были ранены. Он подчеркнул, что президента страны-агрессора нужно остановить и призвал Конгресс США как можно скорее одобрить финансирование помощи Украине.

– 3 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил о сомнениях Белого дома о готовности России вести переговоры о завершении войны. В то же время, он заявил об отсутствии денег для Украины до того, как Конгресс США примет новые пакеты военной помощи.

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