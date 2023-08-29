'Пригожин договорился с Путиным, а тот его убил': Дмитрий Кулеба ответил сторонникам мирных переговоров с Россией

История основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина ясно показала, к чему приводят договоренности с российскими диктатором Владимиром Путиным. Главарь наемников садился с политиком за стол переговоров, прекратил конфликт и договорился о гарантиях безопасности, а затем глава Кремля его убил.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с французской коллегой Катрин Колонной брифинге в Париже. Таким образом чиновник ответил сторонникам переговоров с Путиным по поводу войны в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Что касается призывов к переговорам с Путиным, то каждый, кто об этом спрашивает, должен спрашивать не нас, а господина Пригожина. У него был конфликт с Путиным, он провел успешные переговоры с Путиным, прекратил этот конфликт, договорился о гарантиях безопасности, затем Путин его убил", – отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии убежден, что нет никаких оснований полагать, что в любых других переговорах диктатор выберет другую линию поведения.

Напомним, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что страны, выступающие с теми или иными инициативами по мирным переговорам между Украиной и государством-агрессором Россией, преследуют собственные цели. Деоккупация Украины не входит в сферу их интересов – их больше беспокоит то, что война создает определенные риски для них.

Речь идет, в частности, об отражающемся на других странах санкционном давлении на Россию и о новой модели безопасности Европы, которая коснется многих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в США заявили, что Украина должна самостоятельно принимать решение по любым переговорам с Россией. Киев неоднократно заявлял, что открыт для диалога, уважающего территориальную целостность и суверенитет государства, но Москва пока не настроена на это;

– президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он не хочет и не будет разговаривать с главой РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что раньше еще была возможность завершить войну путем дипломатии, однако теперь, когда у диктатора "руки по локоть в крови", вести переговоры с ним не о чем.

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