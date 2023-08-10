Процессом руководит Украина: в США заявили, что решение о переговорах с Путиным должен принимать Зеленский

Украина должна самостоятельно принимать решения относительно любых переговоров с Россией. Киев неоднократно заявлял, что открыт для диалога, который будет уважать территориальную целостность и суверенитет государства, но Москва пока не настроена на это.

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Что касается потенциальных встреч с диктатором РФ Владимиром Путиным, то решение должно быть за украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, комментируя идею ОАЭ пригласить президентов России и Украины на климатическую конференцию COP28 в Дубае. Миллера цитирует "Укринформ".

"Касательно любой встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", – сказал американский политик.

Он подчеркнул, что переговорам препятствует Россия. "Препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не вывел свои войска с территории Украины", – заявил Миллер.

Как писал OBOZREVATEL:

– В городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской формулы мира. The New York Times считает, что этот саммит стал началом широкой дипломатической кампании Украины по изоляции и ослаблению России.

– В сети появился фейк, что представители Украины в Саудовской Аравии якобы согласилась начать мирные переговоры без обязательного требования о выводе оккупантов с захваченных территорий. Это выдуманная информация, которая не имеет ничего общего с реальностью.

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