Приедет ли Путин на саммит G20 в Майами: в Кремле сделали заявление

В Кремле пока не обсуждали вопрос о поездке российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, если тот приедет на саммит в Майами.

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Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Его слова приводят российские СМИ.

Что сказал Ушаков

"Что касается возможности поездки Путина, этот вопрос у нас еще даже не обсуждался", – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным во время саммита в Майами.

Отметим, что российский диктатор Путин лично не посещал саммиты G20 с 2019 года.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами. По словам Зеленского, он готов к личной беседе и принятию решений, если такая встреча станет возможной.

Так, на вопрос к Зеленскому, поедет ли он в Майами, если Путин посетит запланированный на декабрь саммит лидеров стран G20, президент Украины ответил утвердительно.

"Да, конечно. Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", – сказал Зеленский.

В то же время украинский президент подчеркнул, что главным для него будут не слова, а конкретный результат переговоров.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне, это не имеет значения. Это не имеет значения. [...] Результаты имеют значение. Вот и все", – отметил украинский президент.

Зеленский и Путин лично не встречались с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Нью-Дели во время саммита БРИКС отдельной двусторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина не запланировано. В то же время их контакт на полях мероприятия возможен.

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