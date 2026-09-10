Си Цзиньпин отказался встретиться с Путиным в кулуарах саммита БРИКС в Индии: что известно

В Нью-Дели в ходе саммита БРИКС отдельной двусторонней встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным не запланировано. В то же время их контакт в кулуарах мероприятия возможен.

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Об этом сообщила газета The Moscow Times со ссылкой на слова помощника российского диктатора Юрия Ушакова. Он предположил, что лидеры могут пообщаться в кулуарах саммита.

"Проведут так называемую встречу на ходу", — пояснил Ушаков.

Последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались 31 августа в Бишкеке во время заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Тогда им не удалось достичь прогресса по проекту "Сила Сибири-2", который предусматривает поставки в Китай до 50 млрд кубометров газа в год.

Как писала South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Москва и Пекин не смогли договориться о цене на газ.

Китай рассчитывает платить около $50 за тысячу кубометров — столько же, сколько за газ платят российские потребители. Еще один вариант для Пекина — $120–130 за тысячу кубометров, по цене для российских промышленных потребителей.

Россия же предлагает ориентироваться на стоимость газа по проекту "Сила Сибири-1" — около $250–260 за тысячу кубометров. Это примерно на 40% ниже цен "Газпрома" для покупателей в дальнем зарубежье, которые составляют около $420 за тысячу кубометров.

Как писал OBOZ.UA, бывший посол США в России Майкл Макфол считает Си Цзиньпина единственным мировым лидером, способным оказать реальное влияние на Владимира Путина. По словам дипломата, Россия в значительной степени зависит от Китая, однако он не видел признаков того, что китайский лидер намерен использовать это влияние для давления на главу Кремля.

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