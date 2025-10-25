Причиной внезапного изменения позиции Трампа в отношении Путина стал Рубио – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сначала отказался от идеи снова встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, а потом еще и ввел первые за время своего президентства прямые санкции против Москвы. Внезапное изменение позиции американского лидера в отношении главы Кремля не в последнюю очередь произошло благодаря госсекретарю США Марко Рубио.

Видео дня

Именно его оценка относительно неуступчивости Москвы в вопросе завершения войны против Украины заставила Трампа начать действовать. Об этом со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников пишет Bloomberg.

Трамп изменил позицию в отношении Путина благодаря Рубио

По данным издания, резкий разворот Трампа связан с оценкой Рубио позиции Москвы по завершению войны против Украины, которая, по его убеждению, не претерпела существенных изменений. Чтобы это понять, госсекретарю США не понадобилось даже встречаться со своим российским визави – министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Хватило телефонного разговора, чтобы Рубио убедился, что Кремль снова пытается замедлить переговоры о прекращении огня и затянуть войну.

Встреча госсекретаря США и главы МИД РФ, которая планировалась после телефонного разговора, была отменена американской стороной.

"Влияние Рубио на изменение позиции администрации сигнализирует о еще более широкой роли высокопоставленного дипломата США, который также выступал за более агрессивный подход к Венесуэле как временный советник Трампа по национальной безопасности. Его позиция контрастировала с более покладистой стратегией в отношении России, которую отстаивал давний друг и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф", – пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что пока нет признаков, что Уиткофф потерял свое влияние или статус в попытках администрации Трампа вести диалог с Кремлем. Однако некоторые собеседники Bloomberg отмечают, что именно благодаря его привлечению к переговорам с Путиным и другими российскими чиновниками накануне саммита на Аляске произошла путаница, а Вашингтон ошибочно решил, что Москва готова на уступки, на которые в реальности она идти не собиралась.

Итогом стал полный разочарования для Трампа саммит в Анкоридже, где Путин продолжал настаивать на своих максималистских требованиях, пишет издание со ссылкой на источники. Разочарование было так велико, что президент США практически был готов "выйти из комнаты". Поэтому на этот раз подготовку к новой возможной встрече с российским диктатором в Белом доме поручили Рубио.

Почему сорвалась встреча в Будапеште

Окрыленный достижением соглашения на Ближнем Востоке, Трамп согласился снова встретиться с Путиным, когда разговаривал с ним по телефону 16 октября. А после того, отмечает Bloomberg, Москва направила Вашингтону свой план с условиями РФ по мирному соглашению с Украиной. И в этом плане Кремль снова выдвинул все те же максималистские требования, что и раньше, включая требование к Украине добровольно отдать России территории, которые та не смогла оккупировать.

"В прошлый раз США понадобилась встреча на Аляске, чтобы осознать, что с российской стороны нет гибкости. На этот раз это осознание произошло до встречи, что является хорошим шагом", – прокомментировала в разговоре с журналистами ситуацию Лиана Фикс, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Путаница, пишет Bloomberg, возникла и с российской стороны. После телефонного разговора Трампа и Путина в Кремле решили, что президент США согласился на требование России о выводе украинских войск из стратегически важной для Украины Донецкой области в обмен на "скромные территориальные уступки" Москвы, заявили близкие к Кремлю источники издания.

Однако уже на следующий день, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп выступил с требованием прекращения огня по линии соприкосновения – эту идею, утверждают источники издания в Москве, Путин категорически отверг еще перед саммитом на Аляске.

И Лавров отметил это разногласие во время телефонного разговора с Рубио – что и привело к остановке подготовки к новой встрече.

"Хотя Рубио сидел рядом с Уиткоффом в Саудовской Аравии, когда администрация впервые начала прямые переговоры с Россией еще в феврале, его более прямое участие на этот раз стало облегчением для многих европейских чиновников, которые выразили опасения, что США — под руководством Уиткоффа — могут слишком сильно сместиться навстречу позиции России, усиливая давление на Украину, чтобы она приняла требования Москвы. Например, во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова давил на лидера воюющей страны, чтобы тот согласился на требования Путина передать Донетчину России, сообщили источники", – отмечает Bloomberg.

В итоге в среду, 22 октября, администрация Трампа ввела санкции против крупнейших российских производителей нефти, внеся в черный список российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл".

"Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у меня происходят хорошие разговоры, а потом они просто никуда не ведут", – сказал Трамп журналистам после объявления санкций.

При этом он не исключил возможности проведения встречи с Путиным в будущем.

Не исключает возможность дальнейшего взаимодействия с Москвой и Рубио, заявивший, что Вашингтон "всегда будет заинтересован в сотрудничестве, если есть возможность достичь мира".

"Я думаю, что президент неоднократно, в течение нескольких месяцев, говорил, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то сделать", – прокомментировал госсекретарь решение президента США о введении прямых санкций против РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 октября Трамп официально отменил встречу с Путиным в Будапеште. Также он заявил, что не хочет, чтобы Путин получил всю Украину и объявил о введении санкций в отношении "Лукойла" и "Роснефти", а также против десятков их дочерних компаний.

На введение санкций отреагировал, в частности, первый заместитель совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Трамп "встал на путь войны с Россией", и пригрозил новыми ударами.

Сам Путин при этом попытался сделать вид, что особого влияния на российскую экономику американские санкции не окажут, на что Трамп посоветовал посмотреть на влияние "через шесть месяцев".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!