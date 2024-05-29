Трамп хочет расширить свою избирательную базу в семи штатах, а Пенсильвания бросает вызов Байдену.

Бывший президент стремится победить не только в ключевых штатах таких, как Аризона, Невада, Висконсин, Мичиган, а и более традиционно демократично-настроенных.

Они включают Миннесоту и Вирджинию, которые проголосовали против него в 2016 и 2020-м г.

Согласно соц.опросам, Трамп может в этом преуспеть. Так, в Миннесоте Байден опережает его всего лишь на 0.6%, то бишь у него 44.9%, а у Байдена - 45.5%

В Нью Гэмпшире, где последним республиканцем выигравшим выборы был Джордж Буш в 2000 г., Байден набирает 50.6%, а Трамп - 46.9%.

Однако, тут ключевую роль может сыграть Роберт Кеннеди младший. С его участием Трамп может таки опередить Байдена даже в этом штате, набрав 36,6% против 36.5% Байдена.

В то же время положение Байдена в его штате-любимчике Пенсильвании оставляет желать лучшего. В 2020 г. именно благодаря этим голосам ему удалось победить в президентской гонке, - но с тех пор ситуация коренным образом изменилась.

Согласно опросам от New York Times/Siena College/Philadelphia, поддержка действующего президента среди молодежи снизилась с 62% до 47%, а среди черных и латиноамериканцев - с 71% до 57%.

Некоторые недовольны тем, что Байден мол уделяет больше внимания заокеанским проблемам, а им нужно, чтобы он занимался насущными внутриполитическими проблемами.

Положение усугубляется тем, что республиканка Никки Хейли недавно заявила, что проголосует за Трампа (за что бывшая пресс-секретарь президента Трампа Сара Мэтьюз раскритиковала ее и обвинила в "преклонении" Трампу) , ведь Байден рассчитывает привлечь часть ее избирателей.

Какой-то кусок пирога ему однозначно все же удастся съесть, но вот только вопрос какой?

В этой гонке важную роль в итоге могут сыграть сторонние кандидаты такие, как Роберт Кеннеди младший, который, однако, не заручился поддержкой Либертарианской партии, как, впрочем и Трамп, который заявил во время их съезда, что им "следует" выдвинуть его на пост президента, если они хотят выиграть, а если не хотят — "то, пускай получают, свои 3%, как обычно".

Или же Чейс Оливер, который таки заручился поддержкой Либертарианской партии.

В 2022-м году он участвовал в выборах в штате Джорджия и сумел подпортить жизнь сенатору-демократу Рафаэлю Уорноку и его республиканскому оппоненту Хершелю Волкеру, заставив их повторно соревноваться из-за недостатка голосов.