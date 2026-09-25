Президент Южной Кореи обвинил Украину в разглашении секретной информации: о чем идет речь

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Украина раскрыла информацию о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных вопреки предыдущей договоренности о конфиденциальности. Публичность вокруг этого вопроса может повлиять на дипломатию, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове.

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Об этом Ли Чжэ Мён написал в социальной сети X. Подробности также обнародовало южнокорейское агентство Yonhap.

Киев и Сеул договорились о конфиденциальности из-за возможных последствий разглашения.

"Украина раскрыла информацию о передаче вопреки соглашению о неразглашении. Я не знаю причин этого, но сожалею об этом", — написал южнокорейский президент.

Ли назвал вопрос передачи пленных "очень деликатным" и подчеркнул, что он может оказать значительное влияние на дипломатические отношения, национальную безопасность и ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

В то же время украинская сторона пояснила, что обнародовала лишь сам факт передачи военнопленных Южной Корее, не раскрывая подробностей проведения операции. В Офисе президента Украины заявили, что полностью скрывать сам факт передачи было бы странно.

Владимир Зеленский сообщил о передаче двух граждан КНДР Южной Корее во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. После этого украинская сторона уточнила, что передача состоялась в результате прямых контактов с Сеулом.

Двух северокорейских военных украинские силы захватили в январе 2025 года на территории Курской области РФ. Они находились там в составе северокорейского военного контингента, который воевал на стороне России. Оба пленных ранее выразили желание попасть в Южную Корею.

Ранее Сеул не подтверждал прибытие военнопленных, объясняя это потенциальными рисками для их безопасности, а также для их родственников, остающихся в Северной Корее.

Южнокорейское правительство заранее знало, что Зеленский планирует упомянуть о передаче пленных. В то же время Киев предоставил Сеулу лишь общую информацию, не уточнив, в каком формате будут обнародованы эти данные.

Ли Чжэ Мён также заявил, что решение не раскрывать информацию было связано прежде всего с возможными рисками для людей и национальных интересов. Он призвал к скорейшему прекращению войн, в результате которых гибнут и получают ранения мирные люди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на сентябрь 2026 года каждый десятый российский военнопленный в Украине — не гражданин РФ. В целом среди военнослужащих российской армии, оказавшихся в украинском плену, есть граждане 55 стран мира.

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