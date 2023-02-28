'Будет одна из лучших армий в мире': президент Латвии оценил перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС

Украина должна стать членом НАТО после завершения войны с Россией. Украинские Вооруженные силы уже подтвердили, что могут считаться одной из лучших армий в мире, так что от членства Украины Североатлантический альянс только выиграет.

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В то же время Украина, несмотря на войну, проводит реформы для дальнейшего вступления в Европейский Союз, ускорить процесс желают и в Киеве, и в европейских столицах. Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty.

По мнению латвийского президента, сейчас Украина не станет членом НАТО, однако после победы в войне с Россией присоединение Украинского государства должно вернуться в повестку дня, ведь украинское войско лишь усилит этот оборонный альянс.

"Я думаю, что после войны эта дискуссия возобновится. Я действительно вижу Украину как государство-член НАТО, потому что, как вы правильно сказали, оно будет иметь одну из лучших армий в мире, и это будет реальным вкладом в силу НАТО", - ответил он. Левитс на вопрос журналистки, которая подчеркнула мощь Вооруженных сил Украины и назвала их "одной из лучших армий мира".

Также Левитс рассказал, что нужно сделать Киеву для вступления в Европейский Союз. Евроинтеграция предусматривает ряд реформ, часть из них Украина проводит, несмотря на горячую фазу войны с Россией.

"Для этого есть определенные реформы, которые Киев должен запустить в действие. И эти реформы требуют времени. Например, в Латвии мы участвовали в этом процессе в течение семи лет с начала процесса членства в ЕС. Конечно, Украина сейчас сосредоточена на войне, но в то же время они уже сейчас проводят реформы… Поэтому я бы сказал, что это не очень долго, но не в следующем году", – отметил президент Латвии.

Он подчеркнул, что война существенно тормозит европейскую интеграцию Украины. Впрочем, в Европе подавляющее большинство государств хотят видеть Украинское государство среди стран-членов ЕС в будущем.

"Это можно было бы ускорить. Однако во время войны это может быть сложнее. Поэтому я не могу сказать, когда, но могу сказать, что есть серьезное желание со стороны государств-членов, чтобы это произошло как можно быстрее", – отметил Левитс.

Напомним, 21 февраля стало известно, что Латвия снова передала Украине помощь. В новый пакет военно-технической помощи вошли внедорожник с пулеметной платформой, а также комплекты военной формы, спальные мешки, тактические очки, наколенники, тактические перчатки, налобные фонари, рюкзаки, берцы, павербанки, турникеты, зарядные станции и генераторы.

Кроме того, латвийские дети нарисовали рисунки для украинских воинов с пожеланиями победы Украине.