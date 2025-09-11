Президент Финляндии прибыл с визитом в Киев и почтил память погибших защитников Украины. Фото и видео

Утром 11 сентября в Украину приехал президент Финляндии Александр Стубб. Запланированы его переговоры с Владимиром Зеленским.

На железнодорожном вокзале иностранного гостя встретили руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале руководителя Офиса президента.

Названы темы переговоров

В центре разговоров Стубба и Зеленского – проекты по безопасности, евроинтеграция, инвестиции в инфраструктуру и гарантии безопасности для нашего государства. Также – усиление давления на Российскую Федерацию, санкции и важность устойчивого мира.

"Мы благодарны за последовательную и твердую поддержку Финляндии и лично Стубба", – заявил Ермак, добавив, что Киев вместе с партнерами делает все, чтобы приблизить настоящий мир в Украине и безопасность в Европе.

Стубб и Зеленский почтили память погибших украинцев

Президент Украины сообщил, что они посетили Стену памяти в Киеве, чтобы вспомнить защитников и защитниц, которые отдали свои жизни ради нашей страны.

"С благодарностью и уважением бережем память о каждом павшем воине. Вечная и светлая память всем, кто погиб, защищая нашу независимость, наших людей", – написал Зеленский в Telegram.

Как писал OBOZ.UA, ранее Александр Стубб заявил об отсутствии каких-либо признаков того, что Россия готова вести мирные переговоры. Президент Финляндии надеется, что рано или поздно Дональд Трамп потеряет терпение в отношении диктатора Владимира Путина.

