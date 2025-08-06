'Президент до сих пор недоволен Путиным и Россией': в Госдепе напомнили о методах Трампа

В Государственном департаменте США сообщили, что президент Дональд Трамп недоволен российским диктатором Владимиром Путиным и Россией в целом. Однако американский лидер остается преданным дипломатическим решениям.

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Об этом во вторник, 5 августа, во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что решение о дальнейших действиях в отношении РФ будет принимать лично глава Белого дома.

"Он определяет дальнейший путь. И когда дело доходит до того, что делает Россия и те страны, которые способствуют ее войне против Украины, президент Трамп будет решать, как реагировать", – сказала Брюс.

Представитель Госдепа также подтвердила визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе.

"Президент отметил, что специальный посланник Уиткофф на этой неделе посетит Россию, поэтому мы можем подтвердить это с трибуны", – заявила она работникам СМИ.

Трамп анонсировал встречу Уиткоффа с россиянами

Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос, какие тарифы Вашингтон введет против стран, которые покупают российскую нефть, в случае отказа Москвы от прекращения огня. Он указал на то, что 6 августа его специальный посланник Стив Уиткофф встретится с россиянами.

"Вы знаете, у нас состоится встреча завтра. У нас будет встреча с Россией. Мы посмотрим, что произойдет", – сказал американский президент.

Также он похвастался, что якобы "остановил пять войн за последние пять месяцев".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину суровыми мерами, чтобы заставить его прекратить войну в Украине. По данным FT, администрация американского лидера рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российского "теневого флота" нефтяных танкеров, если в Кремле не согласятся на прекращение огня в Украине до 8 августа.

Как писали СМИ, Кремль рассматривает варианты уступок Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной. Так Россия может попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций, даже несмотря на то, что остается решительно настроенной продолжать свою войну.

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