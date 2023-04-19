Президент Бразилии после волны критики осудил 'нарушение территориальной целостности Украины' Россией

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого раскритиковали за "миротворческие" заявления о войне в Украине, сказал, что осуждает "нарушение территориальной целостности Украины" со стороны России. При этом он снова призвал к посредничеству для прекращения войны.

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На пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом бразильский лидер сказал, что осуждает вторжение российских войск в украинские города. Об этом сообщает The Guardian.

В то же время Лула да Силва снова заявил, что все еще считает возможным достижение мира между Украиной и страной-агрессором Россией "с помощью нейтральных стран".

Комментарии президента Бразилии прозвучали после того, как его высказывания о том, что страны Запада затягивают войну, поставляя оружие Украине, вызвали бурную критику среди западных союзников.

Так, во время визита в Пекин и переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином он заявлял, что Штатам пора прекращать участвовать в полномасштабной войне РФ против Украины. По его мнению, этот "конфликт" интересен только главам двух государств – Зеленскому и Путину.

Также Лула да Силва предлагал Украине "уступить" России Крым и якобы тогда война закончится. Кроме того, он сказал, что войну якобы могут помочь прекратить третьи страны – путем переговоров. Он считает хорошей идеей создание группы посредников по образцу G20, куда будут входить развитые государства с большой экономикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме раскритиковали очередное заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о войне в Украине. Джон Керби заявил, что Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду.

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