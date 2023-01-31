"Война может распространиться на Европу": Австрия и Венгрия решили не давать оружие Украине

Австрия и Венгрия не будут предоставлять Украине оружие для борьбы с российской агрессией. Страны боятся, что война может распространиться дальше по Европе.

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Соответствующее решение подтвердили министр обороны Австрии Клаудия Таннер и министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки на совместной пресс-конференции. Она состоялась 31 января в Будапеште после встречи политиков, передает Daily News Hungary.

Главы МО двух стран заявили, что приоритетом является стабильность на Западных Балканах.

Таннер утверждала, что самая большая опасность – это расширение войны и "нетрадиционные угрозы", такие как рост нелегальной миграции. По ее словам, европейским странам придется тесно сотрудничать, чтобы вместе решить эту проблему.

Салай-Бобровницкий при этом утверждал, что Венгрия "будет на стороне мира" и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от войны беженцам.

Отметим, что в 2022-м количество просьб об убежище в Австрии утроилось – до 108 490 заявок, что делает ее страной ЕС с наиболее резким ростом в целом. Но в Венгрии было зарегистрировано меньше всего заявок – всего 46. Глава венгерского МО этот факт не упомянул.

Министры обсудили также двустороннее взаимодействие своих стран, в том числе в сфере обороны. Таннер сказала, что их силы сотрудничают в семи зарубежных миссиях.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министерство обороны Австрии не исключает нападения на свои территории. В ведомстве считают реальными риски развития войны в Европе уже в текущем году.

– Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что государство выступает за продолжение контакта с президентом РФ Владимиром Путиным, если это поможет остановить войну, развязанную Кремлем в Украине. В Вене выразили готовность стать посредником в переговорах с Москвой.

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