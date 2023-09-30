Преступники или герои: что не так со скандалом вокруг украинского ветерана Второй мировой войны в канадском парламенте

22 сентября во время заседания парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты общин парламента этой страны Энтони Рота поздравил 98-летнего ветерана Второй мировой войны Ярослава Гуньку, отметив, что он боролся против россиян в годы войны.

Почти сразу стало известно, что мужчина служил в дивизии СС "Галичина", что повлекло за собой большую огласку и скандал. В адрес канадских властей посыпались обвинения в прославленные нацизма. Еврейские организации Северной Америки, польские чиновники и, конечно же, российские пропагандисты подняли такой шум, что будто бы именно один Гунька виноват в страшных преступлениях нацистов, как следствие – канадский Джастин премьер-министр Трюдо принес извинения за такой шаг, а Энтони Рота вообще подал в отставку.

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OBOZREVATEL разбирался в том, действительно ли канадский украинец мог быть причастен к военным преступлениям, как и вся дивизия СС "Галичина".

Развитие скандала

Украинец Ярослав Гунька, уже очень долгое время проживающий в Канаде, был в парламенте во время выступления там Владимира Зеленского.

"Сегодня у нас в зале есть украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против россиян и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в своем 98-летнем возрасте", – сказал на заседании спикер Палаты общин Канады Энтони Рота. После этого мужчину аплодисментами приветствовал весь зал.

Сразу же после этого канадская еврейская организация заявила о "глубокой обеспокоенности" поздравления ветерана нацистской дивизии в стенах парламента. Организация считает, что подразделение, в котором служил Гунька, участвовало в геноциде евреев. Канадская группа Центр по делам Израиля и евреев заявила, что глубоко обеспокоена чествованием ветерана нацистской дивизии, "участвовавшего в геноциде евреев".

"Еврейская община Канады твердо стоит на стороне Украины в ее войне против российской агрессии. Но мы не можем молчать, когда отбеливаются преступления, совершенные украинцами во время Холокоста. Мы глубоко озабочены признанием канадским парламентом украинского ветерана, служившего в нацистской воинской части во время мировой войны, причастный к массовым убийствам евреев и других людей и чьи преступления против человечности во время Холокоста хорошо задокументированы", – говорится в заявлении.

Впоследствии свою обеспокоенность ситуацией выразили и официальные представители Польши – об возмущении заявил посол Польши Витольд Дзельский. Он озвучил обвинение в якобы причастности СС "Галичины" к уничтожению поляков. 26 сентября министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек в этой связи обратился в комиссию по расследованию преступлений против польского народа.

В письме к Институту национальной памяти Польши, органу, исследующему и расследующему прошлые преступления против польского народа, Чарнек попросил "срочно проверить", разыскивают ли Гуньку за преступления против поляков еврейского происхождения, добавив, что "признаки таких преступлений являются основанием для обращения в Канаду с просьбой о его экстрадиции".

На время выхода материала результатов этой проверки польская сторона не предоставила и сдается и не предоставит.

Кто такой Ярослав Гунька

Родился мужчина в Урмане Тернопольской области в 1925 году, тогда это была Польская Республика. Учился в гимназии в Бережанах и сейчас почетный гражданин города.

В 18 лет пошел добровольцем в 14-ю гренадерскую дивизию СС "Галичина". В 1944 году Гунька был вовлечен в боевые действия против войск Красной армии на восточном фронте Второй мировой войны.

После ее завершения он поселился в Великобритании и присоединился к объединению украинцев. В 1951 году женился на Маргарет Энн Эджертон, а через три года супруги эмигрировали в Канаду, поселившись в Торонто. Они воспитали двух сыновей. После окончания технического колледжа Гунька работал в авиационной промышленности, являлся инспектором авиастроительной компании De Havilland. По состоянию на 2022 год, Гунька жил в Норт-Бэй, Онтарио, и ездил в Большой Садбери, чтобы протестовать против российского вторжения в Украину.

Что интересно, по словам самого Гуньки, его первое путешествие в Украину было в сентябре 1989 года. Конечно, это уже было время значительных изменений в Союзе, но КГБ еще достаточно эффективно работал, чтобы пропустить военного преступника на свою территорию. Выходит, никаких доказательств и претензий у советских спецслужб к украинцу тогда не было.

Шли из патриотических соображений

Чтобы хоть как-то понять некоторые мотивы, побудившие Гуньку и таких как он украинских ребят, вступать в ряды немецких войск, приводим его воспоминания времен детства и начала Второй мировой войны:

"В один очень зимний день в январе 40-го года, вызван один парень и одна девушка из класса и два энкаведиста повели их „под конвоем" прямо к железнодорожной станции, где в вагонах уже были их семьи, которых привезли ночью из сел. Не знал я, что моя любимая тетя и дядя Кобрин из Конюх со своими детьми Стефой и Владимиром были также в том поезде (Стефа, моя ровесница, умерла в ту зиму у Иркутска).

Это был первый показ опеки "отца" Сталина над нами – первые эшелоны "врагов народа" в Сибири. Каждый раз большая часть населения становилась "врагами народа". За теми покатились все новые и новые".

А это уже накануне вступления в ряды дивизии:

"Пришел сорок третий год. Мысль о повороте этих зверей в человеческом облике с красной звездой на лбу стала реальной. Время и события сказали, что пришел черед и моему поколению идти по следам предшественников. И пошли мы ради идеи Соборной Украины. Наши дороги были разные – потому что такова была судьба нашего народа. По зову ОУН многое пошли в ряды УПА. Другие, по зову Украинского Центрального Комитета, отправились добровольцами в дивизию „Галичина". Никто из нас не спрашивал, какое будет наше вознаграждение, какое наше обеспечение, или даже какое наше завтра. Мы чувствовали наш долг к родному краю – и шли" .

По упоминаниям участников событий, вступая в ряды дивизии, украинцы рассчитывали создать первую собственную целостную дивизию (основную тактическую боевую единицу сухопутных войск), которая стала бы ядром украинской армии нового образца. Планировалось получить военную подготовку и оружие, необходимые для реализации создания национальной армии для борьбы за самостоятельную соборную Украину. Для этого одни украинцы вступали в ряды Украинской повстанческой армии (УПА), а другие — в дивизию "Галичина".

Со своей стороны, провод ОУН Степана Бандеры осуждал создание дивизии как вредоносный политический проект, который не будет служить украинским интересам, что украинцы снова окажутся между молотом и кувалдой.

Мотивацию воинов, которые вызвались вступить в это формирование, можно охарактеризовать цитатой одного из бойцов: "Я воевал не за немцев. Мы боролись за независимую Украину. Зная, что такое СССР, даже мысленно не хотел, чтобы красная сволочь топтала родную землю. Принадлежность к германских вооруженных сил вовсе не означало, что мы разделяли идеологию национал-социализма.

Создание дивизии

Украинская дивизия "Галичина", или 14-я гренадерская дивизия фронтовых войск СС "Галичина", входила в состав войск "Ваффен СС" Германии в 1943-1945 годах и была военным, а не карательным формированием. Дивизия входила в структуру не общих СС, принимавших участие в Холокосте и других карательных операциях на оккупированных территориях, а в так называемые войска СС (Waffen SS) и была предназначена для боевых действий на фронте рядом с Вермахтом.

Глава оккупационной администрации Галиции Вехтер зачитал манифест, в котором среди прочего отмечалось, что дивизия создается на принципе добровольности для борьбы с большевиками.

С 19 апреля 1945 года переукомплектованное подразделение получило новый статус и новое название – Первая Украинская дивизия Украинской национальной армии.

Заметим, что по нацистскому законодательству членами СС могли быть исключительно лица, имевшие безупречное расовое происхождение. Кроме того, желательно было также наличие у них так называемой "арийской" внешности. Поэтому ни украинцы, ни представители других "не арийских" национальностей, призванных к подразделениям войск СС, "членами СС" не были и быть не могли.

Во второй половине июля 1944-го на Львовщине проходило так называемое Бродовское сражение, участие в котором приняли воины дивизии "Галичина". Немцы решили привлечь дивизионщиков к военным действиям, несмотря на то, что они не завершили полностью обучение и не имели боевого опыта для противодействия Красной армии.

В результате дивизия была окружена и разбита. В результате боев под Бродами погибли и пропали без вести более 7 тыс. воинов дивизии "Галичина". Значительная часть спасенных (более 1,5 тыс. человек) пополнила ряды УПА.

Дивизия также участвовала в обороне Львова, а в марте 1945-го – в обороне Вены.

Покровительство римского Папы

После капитуляции Германии дивизия в итальянском Римини сдалась в плен англо-американским войскам и была интернирована. Нюрнбергский трибунал не признал подразделение виновным ни в каких военных преступлениях.

В мае-июне 1947 года украинские воины были переведены в Англию, а через несколько месяцев их освободили. После 1948 года они были приняты в Британии, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах.

Этому способствовало то, что в генерала "1-й Украинской дивизии Украинской национальной армии" Павла Шандрука была встреча с папой Римским Пием XII, во время которой он объяснил историю создания дивизии, ее цель, за что она боролась и чем отличалась от немецких формирований СС. Тогда папа разъяснял западным правительствам, что дивизия была галицкой, а ее воины были бывшими подданными Польше до 1939 года, поэтому не подпадали под ялтинскую договоренность о репатриации. Это их и спасло от ссылки в Сибирь.

Комиссия Дешена

Спустя почти сорок лет после Нюрнбергского процесса вопрос возможного обвинения дивизии "Галичина" поднимался в Канаде. Тамошнее правительство по требованию депутатов парламента создало специальную комиссию во главе с бывшим судьей Дешеном, которая должна была исследовать вопрос привлечения к ответственности бывших военных преступников Рейха.

Комиссия поставила цель проверить обвинения, выдвинутые еврейскими организациями и советским правительством, и для этого необходимо было проверить факты по каждому лицу, где существовали подозрения в сотрудничестве с нацистами.

Государственная комиссия, созданная правительством Канады в феврале 1985 г. для расследования фактов возможного присутствия в Канаде военных преступников, в том числе выходцев из Украины и стран Балтии, анализировала архивные материалы, проводила слушания и допрос свидетелей в Канаде и Западной Европе. За более чем год своей работы комиссия Дешена составила список из более 770 человек, среди которых было 217 бывших членов дивизии "Галичина".

К требованиям расследовать этот вопрос также присоединился Центр Симона Визенталя из Вены, который, в частности, утверждал, что бывшие воины дивизии Ваффен-СС "Галичина", проживавшие на территории Канады, совершали военные преступления во время Второй мировой войны — прежде всего, уничтожали мирное население, в том числе евреев.

В конце 1986 г. согласно отчету комиссии ни один из участников Дивизии Ваффен-СС "Галичина" не был признан виновным в совершении военных преступлений во время Второй мировой войны.

Среди ее главных выводов: выдвижение коллективного обвинения против дивизии СС "Галичина" как группы нецелесообразно, а само участие в ней не является достаточным основанием для преследования, все члены дивизии прошли проверку перед эмиграцией в Канаду, обвинения в военных преступлениях против дивизии СС "Галичина" не были доказаны, не существует оснований для лишения гражданства Канады и депортации бывших членов дивизии.

Не надо ни героизировать, ни демонизировать

"Дивизия СС Галичина" с самого начала формировались как исключительно общевоенное соединение, – говорит украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко. – Оно создавалось именно для действий на фронте в составе Вермахта и не выполняло полицейские или карательные функции. К слову, со временем только украинцы смогли вырваться из под опеки СС и с апреля 1945 стали общевойсковым формированием под названием – Первая украинская дивизия. Национальные дивизии СС имели албанцы, бельгийцы, норвежцы, венгры, румыны и, конечно же, русские. Последние имели 3 дивизии, один национальный корпус и еще и Российская освободительная армия Власова", – подчеркивает Александр Левченко.

Главная цель, которую ставили перед собой подавляющее большинство воинов СС "Галичины", – получить военную подготовку для борьбы за Независимость. Если бы настанет подходящий час, то Украина имела бы свою армию. Что касается претензий к дивизии, что она принимала участие в военных преступлениях против поляков или евреев, то по словам Александра Левченко таких задокументированных фактов на сегодняшний день у него нет.

"То, что утверждают россияне или поляки, мол, СС "Галичина" принимала участие в массовых убийствах мирного населения, официально не доказано. Нюрнбергский трибунал не признал дивизию как принимавшей участие в военных преступлениях и освободил от наказания. К ним отнеслись как к подразделениям Вермахта. И все же объективно, как бы то ни было, но они воевали на стороне СС и Германии. Их не нужно равнять, например, с той же УПА, которая воевала и с нацистами, и с советскими войсками. Я считаю, что героизировать СС "Галичину" не нужно, как и демонизировать", – подчеркнул Александр Левченко.

Россиян было больше всего в структурах СС с граждан СССР

По разным оценкам на стороне Германии во время Второй мировой войны воевало от 800 тысяч до 1,2 млн россиян. Они достаточно активно шли на службу к гитлеровским войскам, а особенно к СС. Были сформированы 3 дивизии, национальный корпус и, конечно же, Российская освободительная армия.

Именно русские отличались особой жестокостью. Например, за время своего пребывания в Хорватии я много общался по истории, – вспоминает Александр Левченко. – Так вот свидетели времен Второй мировой войны вспоминали, что те же представители 15-го казачьего корпуса творили просто ужасные вещи по отношению к местным партизанам. Сербы и хорваты говорили, что просто не понимали, как славяне могут так жестоко относиться к славянам. Это просто была какая-то дикость".

Еще ряд интересных фактов о СС и России. Так, 29-я дивизия Русской освободительной народной армии (РОНА) использовала в качестве эмблемы изображение георгиевского креста с мечами, который – с незначительными отличиями – с 2000 года является государством наградой России. РОНА и другие российские формирования, служившие Рейху, использовали Андреевский флаг, с 2001 года являющийся официальным флагом российских военно-морских сил, а также современный российский триколор.

Потому что…

Что же мы имеем в сухом остатке? Большинство молодых людей, которые вступили в ряды "Галичины", действовали по патриотическим соображениям – но СС. Дивизия выполняла военные функции, что и было доказано Нюрнбергским судом, – а ведь СС. Официальные доказательства военных преступлений отсутствуют – а ведь СС. По крайней мере, в Канаде все участники дивизии прошли личную тщательную проверку, в том числе и Ярослав Гунька. Никаких доказательств участия в убийствах мирных жителей какой-либо национальности обнаружено не было – но СС. Да, мы также осуждаем нацистскую идеологию, как и весь цивилизованный мир. Но было бы хорошо, если бы этот самый мир, так активно сегодня травящий 98-летнего дедушку за события 80-летней давности, посмотрел на то, что в реальном времени происходит в Украине. Тысячи зафиксированных военных преступлений против украинцев, которые совершили россияне начиная с 2014 года, – не повод назвать это геноцидом. Россия украла тысячи украинских детей и перевоспитывает их своей идеологией. Российские военные преступники спокойно путешествуют по Европе, кичатся этим и наслаждаясь жизнью. Россия освободила из тюрем тысячи реальных убийц, насильников и маньяков, которых бросила убивать украинцев и официально прославляет их как героев. А что такое говорит почти весь цивилизованный мир? Ничего – потому что лицемеры.