Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить Киев, – журналист

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху якобы положительно рассматривает возможность посетить украинскую столицу Киев. Этот вопрос рассматривался в комитете Кнессета.

Видео дня

Об этом на своем аккаунте в Twitter написал журналист Барак Равид. Такую информацию он получил от двух источников, которые присутствовали на секретном заседании комитета по иностранным делам и безопасности Кнессета в понедельник, 26 июня.

Как отметили собеседники Равида, глава МИД Израиля Эли Коэн сказал, что Нетаньяху "позитивно рассматривает" визит в Киев.

В конце февраля издание Israel Hayom писало, что Нетаньяху рассматривает возможность поездки в Украину. В Киеве он намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники издания утверждали, что в Израиле склоняются к тому, что если РФ не устроила провокаций во время визита в Киев президента США Джо Байдена, а также министра иностранных дел Израиля, приехать в Киев, "не вызвав ажиотажа в Москве", может и Нетаньяху.

Отметим, что накануне израильский премьер сказал, что Израиль не будет передавать Украине вооружение для защиты от российских оккупантов, поскольку имеет"тесную военную границу с Россией". Он считает, что переданное Киеву оружие якобы может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Политик утверждает, что западные противотанковые системы, поставленные украинской армии, якобы уже встречаются у израильских границ.

А глава МИД страны Эли Коэн сказал, что Израиль морально поддерживает Украину в ее борьбе с полномасштабным российским вторжением, но добавил, что Иерусалим вынужден считаться со РФ, потому что там живут сотни тысяч евреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.