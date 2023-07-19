Премьер-министр Ирландии посетил Бучу и почтил память украинцев, убитых российскими оккупантами. Фото

Ирландская делегация во главе с премьер-министром Лео Варадкаром прибыла в печально известный город под Киевом Бучу, чтобы почтить память жертв российских военных преступников. Для наших европейских партнеров крайне важно персонально убедиться в тех зверствах, которые творит Москва на временно оккупированных территориях, чтобы осознать, какую борьбу ведет Украина, не допуская кровопролития по всему континенту.

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О визите Варадкара 19 июля рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин у себя в Twitter. В Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам.

"Системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции. Аналогичные случаи мы фиксируем и в других освобожденных городах", – написал он.

Костин пояснил гостям Бучи, что Украина в этой войне против агрессора преследует ровно две цели. Это остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности России за международные преступления.

"Кремлевский режим представляет угрозу для всего мира. Поэтому весь мир должен действовать сообща и скоординировано, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все содеянное зло", – заключил генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче спустя год после резни установили инсталляцию в память украинцев, погибших от рук оккупантов. На ней отчеканены имена 501 жертвы войск страны-агрессора РФ.