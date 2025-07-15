Премьер Латвии передала Украине 15 БТР Patria: подробности визита и фото

Во вторник, 15 июля, в День Украинской Государственности в Киев с рабочим визитом приехала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров Patria латвийского производства, а также провела ряд встреч, в частности со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

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На сайте латвийского правительства сообщается, что Силиня в прошлом году, посещая Киев, обещала, что ее страна поставит украинцам БТР Patria. "Сегодня я торжественно передаю их Вооруженным силам Украины. Поддержка Украины со стороны Латвии заключается не только на словах, но и в реальных действиях. Безопасность Украины – это также наша безопасность, борьба украинцев с агрессором – это также наша", – подчеркнула политик.

Судя по фото, бронетехнику получили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

В этом году военная помощь Латвии Украине включает 42 бронетранспортера Patria, а также беспилотники и другую военную технику на общую сумму 70 миллионов евро. Кроме того, Латвия продолжает обучать украинских солдат – в этом году их будет до 4000.

Латвия ежегодно выделяет 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины. "Наши народы объединены общими ценностями и пониманием. Эта человеческая связь делает наше сотрудничество особенно прочным. Латвия была, есть и будет с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир", – заверила Силиня.

"Это не мой первый визит в Украину с начала жестокой войны России. Мне лично важно показать, что вы не одиноки. Латвия с вами. Народ Латвии с народом Украины", – сказала премьер на встрече с президентом.

Зеленский в Facebook раскрыл детали переговоров: они обсудили оборонную поддержку для наших воинов и ее финансирование с помощью европейских инструментов (в частности через SAFE), дроны, евроинтеграцию и открытие переговорных кластеров.

"Справедливость в этом процессе должна быть обеспечена", – подчеркнул глава Украинского государства.

В рамках визита Силиня посетила церемонию ко День Украинской Государственности, а также встретилась с жителями столицы, которые пострадали от недавних российских обстрелов.

"Для меня было честью присутствовать на церемонии награждения Героев Украины, где также почтили семьи воинов, погибших, защищая свободу Украины. Было очень больно видеть, как жена с ребенком на руках получает награду, полученную ее мужем, ведь он погиб из-за российской агрессии, защищая свою семью и страну", – призналась политик.

Фоторепортаж с визита премьер-министра Латвии в Украину 15 июля 2025 года:

Как писал OBOZ.UA, современные Patria 6x6 – это бронетехника нового поколения, разработанная в рамках совместной инициативы Финляндии, Эстонии и Латвии. Серийное производство стартовало в 2021 году. Машины предназначены для транспортировки личного состава, вооружения и обеспечения маневренности на различных типах местности.

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