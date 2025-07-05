Украина получит партию бронетранспортеров от Латвии: что известно

Латвия передаст Украине партию современных бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщили после официального визита в Ригу заместителя министра обороны Украины Валерия Чуркина.

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Такую информацию обнародовала пресс-служба МОУ. В ходе переговоров с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом стороны обсудили укрепление оборонных возможностей украинской армии. Валерий Чуркин поблагодарил латвийское правительство и народ.

"Спасибо народу и правительству Латвии за всестороннюю и непоколебимую поддержку, новый пакет военной помощи. Последовательная и четкая позиция Латвии в поддержке нашей борьбы очень ценна и важна для Украины", – сказал он.

Patria 6x6 – бронетехника нового поколения, разработанная в рамках совместной инициативы Финляндии, Эстонии и Латвии. Серийное производство стартовало в 2021 году. Машины предназначены для транспортировки личного состава, вооружения и обеспечения маневренности на различных типах местности.

Хотя детали пакета не разглашаются, Чуркин подтвердил, что кроме бронетехники в него входят и другие виды вооружения и технических средств, которые усилят возможности ВСУ.

В рамках визита украинская делегация также провела ряд встреч с представителями латвийских правительственных структур и ведущими производителями вооружения. Обсуждались вопросы дальнейшего военно-технического сотрудничества, обмена технологиями и совместного усиления оборонного взаимодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Латвия передала Украине новую партию военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Киев получил 1500 ударных беспилотников в рамках международной инициативы "Коалиция дронов".

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