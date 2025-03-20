'Ситуация изменилась': Зеленский заявил, что шесть месяцев назад позиция Путина была сильнее

Главарь Кремля Владимир Путин, несмотря на все свои заявления американцам и россиянам, на самом деле не заинтересован в переговорном предложении прекращения огня. Согласно плану президента США Дональда Трампа остановка войны произойдет вдоль линии боевых столкновений. Но российский лидер уже не находится в столь сильной позиции на поле боя в Украине, как это было раньше.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на видеоконференции с журналистами. Причем украинский лидер уточнил, что еще полгода назад позиция Путина была гораздо сильнее.

Президент Украины акцентировал, что и сейчас позиция главаря Кремля достаточно сильна.

"Он не в выигрышной позиции, но шесть месяцев назад его инициатива была сильнее. Сегодня ситуация изменилась, но он все еще контролирует ее. Он не хочет, чтобы мы оставили хотя бы один отряд в Курской области", – пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, что сейчас угрозы оцепления украинских бойцов в Курской области нет. Силы обороны продолжают на российской территории операцию, направленную на невозможность расширения российской оккупации, уточнил украинский лидер.

Но Россия продолжает давить на Украину. И сейчас это давление такое же, как это было в 2014 году, потому что такова тактика кремлевского главаря.

"Это его тактическое понимание – давить по всем направлениям, пугать людей, пускать ракеты, чтобы создать себе лучшие условия в конце войны", – пояснил украинский президент.

Несмотря на все, Украина готова к перемирию, потому что "мы сильнее, чем он считал, и готовы к полному прекращению огня безо всяких причин" отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, до мира еще далеко, но в Украине уже продолжаются активные обсуждения по внедрению новой системы гарантий безопасности. Речь идет о привлечении войск других государств Европы. Есть и "четкое понимание" относительно перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами, и только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы, президент Франции Эммануэль Макрон, назвал "ключевыми".

Именно Франция вместе с Великобританией станут самыми весомыми поставщиками европейского миротворческого контингента.

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