Если Крым останется без топлива и электричества, Москва сядет за стол переговоров, – Рефат Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен: если пока еще оккупированный Крым останется без топлива и электричества, то Кремль сядет за стол переговоров. Это понимает и военно-политическое руководство Украины, и именно поэтому украинские защитники, помимо прочего, сосредоточены на пресечении вражеской логистики на оккупированный полуостров.

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И вообще,"война началась с Крыма, и освобождение оккупированных украинских территорий начнется с освобождения Крыма", считает Рефат Чубаров. Об этом он рассказал в комментарии QIRIM.Media.

С топливом вопрос решен

"В Крыму россияне ждут какой-то срочной помощи. Мы думаем, что помощи не будет. Потому что вопрос – в лишении топлива и электроэнергии, чтобы российским группировкам было невозможно передвигаться. С топливом вопрос почти решен. Остаются два основных канала логистики. Это трасса "Мариуполь-Ростов", и здесь в определенной степени осуществляется украинский огневой контроль. И второй – это Керченский мост. Другой переправы нет, паромы потоплены", – напомнил Рефат Чубаров.

И поскольку "с топливом вопрос решен", сейчас украинские военные пытаются"решить вопрос с электричеством", а именно – "нанести удар по двум мощным ТЭЦ" полуострова: Таврической в Симферополе и Балаклавской в Севастополе.

"Если эти ТЭЦ будут уничтожены, Крым останется и без топлива, и без электроснабжения. Это, по мнению многих аналитиков, к которым я присоединяюсь, может завершиться, как минимум, просьбой теперь со стороны Москвы срочно сесть за стол переговоров. Или они будут вынуждены эвакуировать военных", – считает Рефат Чубаров.

Крым – украденная земля

"Они были уверены в том, что Крым – это "исконно русская земля". Либо им самим хотелось так думать, либо они так поверили Кремлю, диктатору Путину и так далее. Но ведь они незаконно поселились в Крыму и понимают это. Они сами знают, что Крым – это украденная земля, которая оккупирована. Сказать, что сейчас там паника, такого пока нет. Но в любой момент могут появиться новые факторы, способные превратить их тревожное состояние в панический поток", – сказал он.

Например, это может быть разрушение или существенное повреждение Керченского моста. И как только они начнут вывозить военных, "тогда у россиян уже начнется настоящая паника".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Рефат Чубаров уже неоднократно высказывал мнение, что "освобождение оккупированных украинских территорий начнется с освобождения Крыма". Так, недавно он намекнул россиянам в оккупированном Крыму, что им стоит покинуть полуостров, пока Керченский мост остается работоспособным.

Дело в том, что Силы обороны Украины уже работают над реализацией задач, призванных изолировать временно оккупированный Крым. Одна из ключевых целей украинских воинов – заставить оккупантов пойти на "жест доброй воли".

Так или иначе, Украина методично отрезает Крым от "большой земли" оккупанта. Сухопутный коридор, который враг так самоуверенно пробивал через наши залитые кровью южные земли, постепенно превращается в ловушку. Мосты на этом пути либо уничтожены, либо находятся под постоянным и очень точным огневым контролем ВСУ.

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