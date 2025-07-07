Правительство не назначило Цивинского директором БЭБ: названа причина

В понедельник, 7 июля, Кабинет министров Украины не назначил директором Бюро экономической безопасности Александра Цивинского. Это произошло несмотря на то, что он является победителем конкурса на эту должность.

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Как сообщили в правительстве, были изучены дополнительные материалы, предоставленные Службой безопасности Украины. В частности, они касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности.

"По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом безопасности составляющей, члены Кабинета министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности", – говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что данное решение полностью соответствует положениям Закона Украины "О Бюро экономической безопасности" и обеспечивает надлежащее соблюдение процедур назначения руководства БЭБ.

"Кабинет министров Украины остается преданным принципам прозрачности и ответственности в процессе формирования руководства всех органов исполнительной власти Украины", – резюмировали в правительстве.

Кто такой Александр Цивинский

Александр Цивинский – юрист по образованию, уроженец Львовской области. Имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах. На момент назначения он занимает должность руководителя Третьего подразделения детективов Второго главного подразделения НАБУ.

В 2003 году начал работать в должности следователя в Галицком РВЛМУ ГУ МВД Украины. В НАБУ начал работать с 2015 года.

Цивинский был одним из лидеров резонансной антикоррупционной операции "Чистый город", которую НАБУ совместно с САП провели в феврале. Операция была направлена на разоблачение коррупционных схем в земельной и бюджетной сферах Киева.

Он возглавлял следственную группу НАБУ, которая расследовала дело против экс-нардепа Сергея Пашинского, который мог присвоить активы, связанные с бизнес-структурами Сергея Курченко. Сумма залога в более 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ.

Другое громкое производство, которое курировал Цивинский, касалось преступной организации, связанной с деятельностью чиновников в столичной власти и деятельностью Дениса Комарницкого.

Как прошел конкурс на директора БЭБ

Первый тур голосования комиссия провела 23 июня. Как сообщил Железняк, из 16 кандидатов были отобраны два финалиста – Руслан Даменцов и Александр Цивинский.

Напомним, что 25 июня победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности стал руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Цивинский. Кабинет министров имеет 10 дней на его назначение.

Как сообщал OBOZ.UA, собеседования с сотрудниками НАБУ, претендующими на должность директора БЭБ, вызвали серьезные вопросы у членов конкурсной комиссии. Уровень профессиональной подготовки кандидатов и факты их биографий стали неожиданностью для международных экспертов.

Больше всего вопросов возникло к руководителю подразделения детективов НАБУ Александру Скомарову, которого считали одним из фаворитов конкурса. Под давлением комиссии он признал, что его отец получил российское гражданство и посещал ОРДЛО. Детали он попросил обсуждать в закрытом режиме, из-за чего часть собеседования проходила без трансляции.

Еще один кандидат, Александр Цивинский, избегал открытых ответов на ключевые вопросы. В частности, речь идет о дисциплинарных производствах, выезде его 19-летнего сына за границу, разрешениях на зарубежные поездки самого кандидата, а также потенциальном конфликте интересов из-за контрактов его жены – полиграфолога – с НАБУ. Также остались без ответа вопросы о возможном плагиате в диссертации кандидата.

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