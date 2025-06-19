Александр Цивинский: что известно о кандидате в руководители БЭБ

Одним из фаворитов на кресло главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), кроме Александра Скомарова, является другой сотрудник НАБУ – руководитель подразделения детективов Александр Цивинский.

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Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на открытые источники и данные журналистов.

Несмотря на отсутствие активной медийной кампании, Цивинский частью экспертной среды, в частности в антикоррупционных кругах, считается "тихим планом Б".

Что известно о Цивинском

Александр Цивинский имеет юридическое образование и длительный опыт в правоохранительных органах. Родом из Львовской области.

По данным журналистов, его отец проходил службу в СССР и после распада Союза остался в России, где сейчас может получать пенсию как бывший военнослужащий.

Сам Цивинский неоднократно публично отмечал свою проукраинскую позицию, однако официальных комментариев относительно родственных связей не давал.

Работа в правоохранительных органах

Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности следователя в Галицком РОВД ГУ МВД Украины. В НАБУ работает с 2015 года.

Возглавлял следственную группу НАБУ, которая расследовала дело против бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Ему вменялось присвоение активов, связанных с бизнес-структурами Сергея Курченко. Сумма залога в более 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ.

Другое громкое производство, которое курировал Цивинский, касалось преступной организации, связанной с деятельностью чиновников в столичной власти и деятельностью Дениса Комарницкого.

Участвовал во многих конкурсах на руководящие должности в НАБУ, в том числе и на директора, но не прошел. Его кандидатуру также связывают с влиятельными чиновниками в Офисе президента.

Конкурс на должность главы БЭБ

Как сообщалось, комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины продолжит конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с РФ.

К тому же, как ранее утверждал политолог и публицист Владимир Цыбулько, процедура назначения нового главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) содержит признаки юридических нарушений и пренебрежения требованиями законодательства.