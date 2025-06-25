Комиссия избрала нового главу БЭБ: нардеп Железняк назвал фамилию

Победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности стал руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Цивинский. Кабинет Министров имеет 10 дней на его назначение.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Facebook. По его словам, 24 июня конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ завершила голосование и выбрала победителя. Им стал Александр Цивинский – детектив Национального антикоррупционного бюро, который получил поддержку трех международных экспертов из комиссии.

"Как автор закона по которому проводится конкурс ответственно заявляю, здесь победитель Александр Цывинский. Он избран на главу БЭБ. Детектив НАБУ, именно он один из лидеров операции "Чистый город". Все. Замечательный выбор комиссии", – отметил нардеп.

По его словам, у правительства есть 10 дней на формальное назначение нового руководителя. При этом уже 25 июня в 12:00 запланировано заседание Кабмина, на котором вопрос может быть вынесен на рассмотрение.

Железняк добавил, что Офис президента "не оставляет надежду на срыв конкурса".

В Центре противодействия коррупции отметили, что во время заседания стало известно о письме от Службы безопасности Украины, в котором подтвердили, что у нескольких кандидатов есть родственники с паспортами РФ, в том числе и Цивинский.

Победитель конкурса неоднократно заявлял, что с отцом, проживающим в России, не общается годами. Как детектив НАБУ, ранее Цивинский проходил все проверки для получения доступа к гостайне.

"Члены комиссии от власти настаивали, что следует принять во внимание это письмо СБУ и дать Службе время оценить возможные риски", – отметили в ЦБК, добавив, что только Цивинский получил все три голоса от международных партнеров.

Кто такой Александр Цывинский

Александр Цывинский – юрист по образованию, уроженец Львовской области. Имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах. На момент назначения он занимает должность руководителя Третьего подразделения детективов Второго главного подразделения НАБУ.

В 2003 году начал работать в должности следователя в Галицком РОЛГУ ГУ МВД Украины. В НАБУ начал работать с 2015 года.

Цивинский был одним из лидеров резонансной антикоррупционной операции "Чистый город", которую НАБУ совместно с САП провели в феврале. Операция была направлена на разоблачение коррупционных схем в земельной и бюджетной сферах Киева.

Он возглавлял следственную группу НАБУ, которая расследовала дело против экс-нардепа Сергея Пашинского, который мог присвоить активы, связанные с бизнес-структурами Сергея Курченко. Сумма залога в более 270 млн грн стала одной из рекордных в истории НАБУ.

Другое громкое производство, которое курировал Цивинский, касалось преступной организации, связанной с деятельностью чиновников в столичной власти и деятельностью Дениса Комарницкого.

Как прошел конкурс на директора БЭБ

Первый тур голосования комиссия провела 23 июня. Как сообщил Железняк, из 16 кандидатов были отобраны два финалиста – Руслан Даменцов и Александр Цывинский.

Центр противодействия коррупции сообщил, что на предварительном этапе участники проходили практическое задание (перед собеседованиями 8,9 и 10 июня), по результатам которого в топ-10 вошли:

Александр Скомаров – 215,35 балла;

Роман Яроменок – 199,65;

Александр Ситников – 193,3;

Руслан Пахомов – 191;

Александр Цывинский – 185,65;

Руслан Даменцов – 183,7;

Аттила Ковчи – 179,65;

Максим Ворвуль – 167,65;

Руслан Рачинский – 167;

Виктор Дубовик – 153,65.

Как сообщал OBOZ.UA, собеседования с сотрудниками НАБУ, претендующими на должность директора БЭБ, вызвали серьезные вопросы у членов конкурсной комиссии. Уровень профессиональной подготовки кандидатов и факты их биографий стали неожиданностью для международных экспертов.

Больше всего вопросов возникло к руководителю подразделения детективов НАБУ Александру Скомарову, которого считали одним из фаворитов конкурса. Под давлением комиссии он признал, что его отец получил российское гражданство и посещал ОРДЛО. Детали он попросил обсуждать в закрытом режиме, из-за чего часть собеседования проходила без трансляции.

Еще один кандидат, Александр Цывинский, избегал открытых ответов на ключевые вопросы. В частности, речь идет о дисциплинарных производствах, выезде его 19-летнего сына за границу, разрешениях на зарубежные поездки самого кандидата, а также потенциальном конфликте интересов из-за контрактов его жены – полиграфолога – с НАБУ. Также остались без ответа вопросы о возможном плагиате в диссертации кандидата.

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