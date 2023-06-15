Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа
Правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Члены правительства приняли такое решение на заседании 15 июня.
Об этом сообщило местное издание Nova.
"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую клубами в хорватском парламенте", – сказал премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.
Государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией хорватский парламент признает Голодомор – вынужденный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов, преступлением геноцида против украинского народа
Подсчитано, что от четырех до шести миллионов украинцев погибло во время Голодомора 1932/1933 годов, умышленно вызванного советской властью. На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом более 20 стран мира и Европарламент.
Напомним, накануне Люксембург признал Голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию.
17 мая Сенат Франции (верхняя палата парламента) также признал геноцидом украинского народа искусственно устроенный советской властью Голодомор 1932-1933 годов. За такое решение проголосовали 327 сенаторов.
В марте 2022 года парламент Исландии признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев. Депутаты Альтинга также ясно указали виновников этого страшного преступления: "тоталитарное правительство в Москве";
Бельгия в марте также официально признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Голосование состоялось в четверг, 9 марта, текст получил единодушную поддержку – 117 за и 0 против.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!