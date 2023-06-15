Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Правительство Хорватии поддержало инициативу хорватского парламента о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Члены правительства приняли такое решение на заседании 15 июня.

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Об этом сообщило местное издание Nova.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую клубами в хорватском парламенте", – сказал премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Зденко Лучич заявил, что предложенной декларацией хорватский парламент признает Голодомор – вынужденный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов, преступлением геноцида против украинского народа

Подсчитано, что от четырех до шести миллионов украинцев погибло во время Голодомора 1932/1933 годов, умышленно вызванного советской властью. На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом более 20 стран мира и Европарламент.

Напомним, накануне Люксембург признал Голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию.

17 мая Сенат Франции (верхняя палата парламента) также признал геноцидом украинского народа искусственно устроенный советской властью Голодомор 1932-1933 годов. За такое решение проголосовали 327 сенаторов.

В марте 2022 года парламент Исландии признал геноцидом искусственно устроенный Голодомор 1932-1933 годов, в результате которого от голода погибли миллионы украинцев. Депутаты Альтинга также ясно указали виновников этого страшного преступления: "тоталитарное правительство в Москве";

Бельгия в марте также официально признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Голосование состоялось в четверг, 9 марта, текст получил единодушную поддержку – 117 за и 0 против.

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