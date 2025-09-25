'Правда лучше иллюзии': Туск обвинил Трампа в перекладывании ответственности за прекращение войны в Украине на Европу

Позиция президента США Дональда Трампа относительно возможности восстановления Украиной всех своих границ в войне с Россией может означать уменьшение привлечения Соединенных Штатов к поддержке Киева. Кроме того, американский лидер хочет переложить ответственность за прекращение войны на Европу.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х. Он посоветовал внимательнее прочитать между строк, что скрывает "оптимистическое" заявление Дональда Трампа.

Туск выразил мнение, что многие восприняли заявление Трампа слишком позитивно, не заметив в нем неприятной правды. Он призвал не обманываться иллюзиями.

По словам Туска, за неожиданной позицией американского президента Дональда Трампа о возможности восстановления всех границ Украины в войне с Россией скрывается намерение уменьшить участие США в поддержке Киева и перекладывание ответственности за прекращение войны на Европу.

"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США, и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", – написал Туск.

"Бумажный тигр" Трампа

Президент США Дональд Трамп изложил свое видение возможного выигрыша Украины в многолетней войне с Россией в его собственной соцсети Truth Social, подчеркнув при этом исключительно роль Евросоюза в поддержке Киева.

Американский лидер отметил, что РФ ведет безрезультатную войну уже три с половиной года, тогда как настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю. Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и допустил, что Украина может вернуть оккупированные территории.

По словам Дональда Трампа, имея время, терпение, финансовую поддержку Европы, и, в частности, НАТО, "исходные границы, с которых эта война началась, является вполне реальным вариантом". "Почему нет?" – написал Трамп.

При этом он не упомянул о поддержке со стороны США. Американский президент лишь добавил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружение НАТО, "а НАТО пусть делают с ними все, что хотят".

