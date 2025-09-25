'Это последовательная работа лидеров стран Центрально-Восточной Европы': Навроцкий назвал публичное изменение риторики Трампа в отношении России хорошей новостью

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что публичное изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении РФ является хорошей новостью, в частности для польского государства. По словам Навроцкого, американский лидер хорошо понимает агрессивную сущность России.

Видео дня

Такое заявление президент Польши сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне в среду, 24 сентября, после встречи с Трампом.

Публичное изменение позиции

Навроцкий сообщил, что находится в постоянном контакте с главой Белого дома, а потому его не удивляет публичное изменение риторики Трампа в отношении России.

Ведь президент США уже некоторое время непублично декларировал критическое отношение к Кремлю.

"Многие президенты из Центрально-Восточной Европы и Балтийских стран передают (Трампу – ред.) истинное видение РФ и ее сущность", – сказал президент Польши.

Он добавил: во вторник настал момент, когда президент Трамп публично поделился своим видением агрессии России.

"С одной стороны – это осознанная позиция господина президента Трампа, а с другой – это последовательная работа лидеров стран Центрально-Восточной Европы и моей, как президента Польши, и этот нарратив (европейских лидеров. – Ред.) является однозначным", – заявил польский лидер.

Навроцкий также добавил, что риторика Трампа, в частности и готовность к увеличению американского контингента в Польше, является положительной информацией для Польши.

Что известно о встрече Трампа и Навроцкого

24 сентября Навроцкий встретился с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщило Polsat News.

Во время общения с прессой польский лидер сказал, что разговаривал с Трампом о его выступлении на Генассамблее ООН.

"Я сказал президенту, что это было замечательное выступление", – сообщил Навроцкий.

Также во время переговоров Трамп вспомнил и о ситуации в Польше.

"Он сказал мне – он делает это постоянно со времени нашей первой встречи – что США поддерживают Польшу и очень рады нашим глубоким, важным, основанным на ценностях отношениям между Польшей и США", – рассказал Навроцкий.

На встрече также присутствовали первые леди.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров он заявил, что Украина может победить в войне и освободить оккупированные территории.

Зеленский в свою очередь заявил, что позиция Трампа по войне в Украине изменилась. Теперь президент США осознает, что Украина не может проводить "обмен территориями", сказал украинский лидер.

Напомним, после вторжения российских дронов в Польшу Навроцкий подписал документ, который позволяет пребывание войск союзников на территории страны. Речь идет о миссии НАТО "Восточный страж", к которой планируют привлечь силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!