'Положительный сигнал': Зеленский отреагировал на слова Трампа, что Украина может вернуть все свои оккупированные территории

Президент США Дональд Трамп наконец понял, что диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать российско-украинскую войну, а "успехи" его армии на фронте являются выдаванием желаемого за действительное. Слова Трампа о том, что Киев может вернуть временно оккупированные территории, являются очень позитивным сигналом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью Fox News он прокомментировал последнюю встречу с американским коллегой, а также его сообщение в соцсети, которое продемонстрировало изменение риторики.

"Это был немного сюрприз для меня"

Журналист процитировал сообщение, которое глава Белого дома опубликовал 23 августа в Truth Social после встречи с Зеленским, и спросил, удивлен ли он поворотом событий.

"Немного, да. Я имею в виду, что я уверен в моих людях, в моей армии и в прочности поддержки Соединенных Штатов, но президент США был более позитивен в этом и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Поэтому мы понимаем теперь, что мы готовы закончить эту войну так быстро, как это возможно. Он хочет, я хочу, наши люди хотят, но он [Трамп] понял, что Путин не хочет, и он видит, что Путин не выиграет, но говорит всем, что выиграет", – ответил политик.

Президент Украины считает очень позитивным то, что Трамп изменил свое мнение.

"И я вижу – да, это был немного сюрприз для меня, вы правы, – я увидел очень позитивный сигнал, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Мы увидим, но благослови боже, чтобы так было", – сказал он.

Трамп назвал РФ "бумажным тигром" и допустил, что Украина может вернуть территории

Зеленский вместе с журналистом Fox News в этом интервью обсуждали заявления Трампа 23 сентября. Речь шла о его посте в социальной сети.

Американский лидер написал в Truth Social: "После того, как я узнал и полностью понял военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, и после того, как я увидел, какие экономические проблемы это приносит России, я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, находится в положении, чтобы сражаться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в изначальном виде".

Он заявил, что, имея время, терпение, финансовую поддержку Европы и, в частности, НАТО, "исходные границы, с которых эта война началась, вполне могут быть опцией". "Почему нет?" – написал Трамп (отметим, что о поддержке со стороны США он не упомянул).

Далее республиканец заявил, что реальная военная сила могла бы выиграть войну за неделю, а РФ воюет уже три с половиной года. "Это не красит Россию", – сделал вывод он и назвал страну-агрессора "бумажным тигром".

"Когда люди, живущие в Москве, а также во всех этих прекрасных городах и регионах по всей России, поймут, что на самом деле происходит с этой войной и что они практически не могут достать бензин по этим длинным линиям снабжения, которые формируются, и все остальные вещи, которые происходят с их военной экономикой, где большая часть их денег уходит на войну с Украиной, у которой огромный боевой дух, и он только крепчает, Украина сможет вернуть свою страну в своей оригинальной форме и, кто знает, может быть, даже пойти дальше!" – продолжил президент.

Он еще раз обратил внимание на то, что у Путина и его государства огромные экономические проблемы. "Пришло время для Украины действовать", – заявил Трамп.

"В любом случае я желаю блага обеим странам. Мы продолжим поставлять вооружения НАТО, а НАТО пусть делают с ними все, что хотят. Удачи всем!" – подытожил глава Белого дома.

Как писал OBOZ.UA, ранее, во вторник, Зеленский провел встречу с Трампом в Нью-Йорке (США) на полях Генассамблеи ООН. Лидеры двух государств говорили о перспективах завершения войны в Украине.

