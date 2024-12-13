'Права на ошибку нет': в МИД рассказали о контактах на Глобальном Юге и месседже по поводу войны

В 2022 году Украина приступила к комплексным коммуникационным усилиям на Глобальном Юге после объявления президентской стратегии "Новые горизонты". В Министерстве иностранных дел отмечают, что для налаживания контакта была проведена комплексная и прицельная работа с каждым отдельным регионом Глобального Юга.

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Как отметила директор Департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД Виктория Лялина-Бойко во время форума "Голос Украины: стратегические коммуникации и мягкая сила", в некоторых странах коммуникационная деятельность Украины начиналась даже не с нуля, а с минуса. Это значит, что Украина вообще не была там представлена, в то время как пропагандистская машина страны-агрессора действовала активно и системно.

"Права на ошибку у нас нет. По времени – это длительный процесс, особенно когда мы говорим о мягкой силе, о публичной дипломатии. Время у нас тоже очень ограничено. Поэтому нам нужно работать системно, прицельно и со стратегическим видением, то есть не краткосрочно. Именно поэтому в команде мы решили выстроить такой визионерский системный подход. И год назад мы приняли и презентовали первую коммуникационную стратегию, разработанную МИД "Украина – страны африканского региона". Через полгода мы презентовали вторую стратегию – это "Украина – страны Латинской Америки и Карибского бассейна", – рассказала Виктория Лялина-Бойко.

Она отметила, что несмотря на различия между регионами, цель была единственной — повысить осведомленность об Украине, получить поддержку и содействовать нашей борьбе за победу над агрессором.

Разработка двух коммуникационных стратегий дала для Украины важные результаты. Впервые информационные кампании основывались на аналитике и данных. Начало было положено в регионе Азии, после чего охвачены Африка и Латинская Америка. Проанализировав общественное мнение, отношение к Украине и войне, а также определив резонансные нарративы, удалось найти эффективный подход, чтобы объяснить, что война – это не где-то далеко, а она оказывает непосредственное влияние на каждую страну мира.

"Эти компании были настолько эффективны, что у нас в течение года более миллиарда охватов. Эти цифры реальны и мы будем продолжать и дальше", – отметила директор департамента.

Также в рамках этих коммуникационных стратегий были организованы четыре медиатуры для ведущих журналистов из Африки и Латинской Америки. Каждая из таких поездок принесла около ста публикаций в этих странах с проукраинским содержанием.

В МИД отметили намерения продолжать и расширять географию коммуникаций, чтобы эффективно продвигать национальные интересы Украины в разных регионах мира и сделать внешнюю политику государства по-настоящему глобальной.

Как сообщал OBOZ.UA, в оманской столице Маскате состоялось открытие нового заграничного дипломатического учреждения нашей страны, Посольства Украины в султанате Оман. Заведение открыли министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Оман Бадр бин Хамад Аль-Бусаиди.