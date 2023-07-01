'Позорное решение': Зеленский ответил на попытки повысить тарифы на воду в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уведомление о повышении тарифов на воду для украинцев. Это решение он назвал позорным и непрофессиональным.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении к украинцам в субботу, 1 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что это повышение тарифов не было согласовано с правительством.

Кабинету министров Украины поручили представить решение в ответ на утвержденное НКРЭКУ изменение цен.

"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональное. Не согласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. И они будут", – сказал президент.

О чем еще Зеленский говорил в обращении, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинцам утвердили повышение тарифов на холодную воду и водоотвод с 1 июля и 1 сентября. В больших городах стоимость воды вырастет в среднем на 32% (в зависимости от водоканала).

– В небольших населенных пунктах вода дорожает еще с конца 2022 года по решению местных властей, потому что им не нужно согласие НКРЭКУ.

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