Зеленский: большинство стран ЕС уже поддержали интеграцию Украины

В субботу, 1 июля, премьер-министр Испании Педро Санчес подписал в Киеве совместное заявление по поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины. То есть большинство стран Евросоюза, а именно 21, уже поддержали нашу перспективу, в том числе и по вопросу о членстве в НАТО.

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Об этом в вечернем обращении к украинскому народу сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что этот день завершил на Ривненской АЭС, где провел очередное выездное заседание Ставки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

О заседании Ставки

"Ключевые вопросы безопасности в северных регионах нашего государства, наши меры по усилению безопасности. Все, что касается и границы, наших сил ОСУВ "Север", и украинских стратегических объектов, таких как Ривненская атомная станция, на которой, собственно, и состоялась Ставка", – отметил глава государства.

Также он сообщил, что на заседании были доклады разведки, главнокомандующего ВСУ, командующего ОК "Север", руководителя Пограничной службы, министра внутренних дел, председателя облгосадминистрации Ровенщины – по социальным вопросам и потребностям людей. Кроме того, докладывали и руководитель "Энергоатома" Котин и директор Ривненской АЭС.

"В целом подробно проработали не только все, что касается физической безопасности наших стратегических объектов и северных областей, но и таких чувствительных вопросов, как кибербезопасность. Спасибо каждому и каждой в Ривненской области и здесь, на Ривненской АЭС, и по всему периметру нашего северного границы, которые заботятся о безопасности Украины и наших людей", – подытожил глава государства.

О международной поддержке Украины

Президент напомнил, что 1 июля опубликован очередной пакет санкций Украины против тех, кто помогает России вести эту террористическую войну.

"В частности, есть санкции против почти 300 юридических и почти 200 физических лиц. И это не только граждане России. Все, кто в мире будет помогать агрессору, получит ответ Украины и всего мира", – отметил Зеленский.

Кроме того, в этот день с визитом в Украине побывал премьер-министр Испании Педро Санчес, что президент назвал очень символическим, поскольку это также первый день начала испанского председательства в Совете Евросоюза.

"Это однозначно свидетельствует о новой реальности. Наш общий европейский дом всегда нельзя было представить полноценным без Украины. И сейчас мы достигли и на политическом уровне того, что европейские дела без Украины уже не рассматриваются", – убежден украинский лидер.

По его словам, визит Санчеса свидетельствует и о приоритетах испанского председательства, и о нашем сотрудничестве.

"Я благодарю тебя, Испания, за поддержку – оборонную, политическую, экономическую! Отдельно хочу поблагодарить за уважение и помощь наших людей, которые нашли убежище в Испании, спасаясь от боевых действий в Украине. Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что с испанским премьером было подписано совместное заявление по поддержке европейской и евроатлантической перспективы Украины.

"И это уже 21-е такое заявление, то есть большинство поддержало нашу перспективу, в том числе и в вопросе о членстве в Альянсе... Бельгия, Дания, наши друзья из Эстонии, Италия, Исландия, Испания, Канада, это Латвия, это Литва, Нидерланды, Германия, это Норвегия и Польша, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория и Швеция. Спасибо всем вам!" – отметил глава государства.

О повышении тарифов на воду

В заключение президент прокомментировал решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду и водоснабжение, которое вступило в силу 1 июля. Зеленский назвал его позорным.

"Непрофессиональное. Не согласовано с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения. Правительству поручено представить ответные решения. И они будут", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В этот раз высшее военное руководство государства собралось на Ривненской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции;

– также президент объяснил, что пока не стоит задача привлечь и мобилизовать на войну против РФ всех украинцев. Он отметил, что люди устают от войны, однако нельзя назвать наших граждан демотивированными;

– Зеленский заявил, что Украина не намерена идти на уступки для завершения войны с Россией, что обещает ей присоединение к НАТО. Североатлантический альянс предлагает множество компромиссов, но не все они подходят для нашего суверенного государства.

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