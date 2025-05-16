'Позиция явно неприемлема': Стармер резко отреагировал на заявления делегации РФ в Стамбуле

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. По его словам, позиция страны-агрессора является "абсолютно неприемлемой".

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Об этом Стармер сказал журналистам в Тиране, Албания, передает Sky News. Он сообщил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем они вместе с другими лидерами провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Во время него политики обсудить ход сегодняшних переговоров в Турции.

"Российская позиция является абсолютно неприемлемой, и это не впервые. Поэтому в результате этой встречи с президентом Зеленским и звонка президенту Трампу мы сейчас тесно согласовываем наши ответные действия и будем продолжать это делать", – сказал Стармер.

Ранее он отметил, что российский диктатор Владимир Путин сознательно тормозит мирный процесс между Украиной и РФ. Это заявление британский премьер сделал после того, как глава Кремля отказался приехать в Турцию на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

В украинском МИД заявили, что во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась, а основная позиция Украины остается неизменной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц был разочарован позицией страны-агрессора России на переговорах в Стамбуле. Тем не менее, он приветствовал сам факт начала переговоров и назвал их "первым позитивным сигналом".

Мы также писали о том, что глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский пытался объяснить позицию своей страны вымышленными цитатами Наполеона и Отто фон Бисмарка. Причем эти "цитаты" опровергает даже российская организация, которую возглавляет сам Мединский.

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