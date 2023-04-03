'Позиция неизменна': Столтенберг высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Позиция Североатлантического Альянса по отношению к заявке Украины остается неизменной – она станет членом НАТО. Однако сейчас первоочередным вопросом является сохранение суверенитета нашего государства и усиление военной помощи.

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Поскольку без победы в войне с государством-террористом Россией вопрос вступления не будет иметь значения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

Он убежден, что "Украина станет членом альянса", но наиболее неотложный шаг для союзников Киева – продолжать и дальше наращивать военную, летальную, нелетальную и экономическую поддержку Украины.

Кроме того, НАТО изучает возможности развития политических отношений с Украиной и расширения своей работы над более долгосрочными реформами в области институционального строительства. Столтенберг подчеркнул, что чрезвычайно важно сейчас демонстрировать, что двери альянса "остаются открытыми".

Напомним: также Столтенберг сообщил, что страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины. Первые детали будут согласованы 4 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов Альянса в Брюсселе (Бельгия).

"Наша поддержка рассчитана на длительный период. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать разработку многолетней программы для Украины", – сказал генсек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения его собственной обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо;

– министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страны НАТО передадут Украине 160 единиц техники. Речь идет о двух батальонах немецких боевых танков Leopard-2 и четырех батальонах Leopard-1.

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