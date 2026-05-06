'Позиция четкая': Китай отреагировал на предложенный Украиной России режим тишины с 6 мая

В Китае сделали очередное заявление о российско-украинской войне и дипломатическом урегулировании. Пекин заявляет о поддержке любых усилий, направленных на прекращение боевых действий.

При этом КНР придерживается своей традиционной дипломатической риторики, в частности, вместо войны используя кремлевский термин "украинский кризис". Об этом сообщает "Укринформ".

Позиция Пекина

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение Киева о введении "режима тишины", заявил, что Китай поддерживает инициативы по прекращению огня в Украине и созданию условий для политического урегулирования конфликта.

"В вопросе украинского кризиса позиция Китая была и остается последовательной и четкой", – сказал Линь в ответ на просьбу прокомментировать новое предложение Украины о прекращении огня.

Напомним, ранее Владимир Зеленский объявил о режиме тишины, который начнется с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва продемонстрировала, что выполнять его не собирается. С первых минут объявленного режима тишины, взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Сумах и т.д.

