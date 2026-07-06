"Появился шанс": Украина и Польша продолжают переговоры об обмене МиГов на беспилотные технологии

Польша и Украина возобновили переговоры о возможной передаче украинской стороне польских истребителей МиГ-29. Взамен Киев предлагает Варшаве современные украинские беспилотные технологии, которые могут быть переданы польской стороне в течение следующих двух лет.

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Об этом 6 июля во время пресс-конференции в Варшаве заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Киев подтвердил заинтересованность в достижении договоренности

По словам Косиняка-Камыша, переговоры между сторонами получили новый импульс после сигнала от Украины о готовности продолжать диалог.

"На прошлой неделе появился шанс продолжить эти переговоры. Мы получили от украинской стороны сигнал о том, что она по-прежнему заинтересована в таком соглашении", — сказал глава польского Минобороны.

Он уточнил, что украинская сторона представила предложения о передаче Польше современных беспилотных технологий в течение ближайших двух лет.

Польша готова только к взаимовыгодному соглашению

Министр обороны Польши подчеркнул, что Варшава будет рассматривать вопрос о передаче истребителей только при условии, что соглашение будет отвечать интересам обоих государств.

По его словам, Польша готова обсуждать различные варианты сотрудничества, однако любое решение должно быть взаимовыгодным.

Таким образом, переговоры о возможном обмене польских истребителей МиГ-29 на украинские оборонные технологии продолжаются, а стороны продолжают искать формат сотрудничества, который будет приемлем как для Киева, так и для Варшавы.

Напомним, что польские истребители МиГ-29 так и не были переданы Украине, хотя ранее Варшава заявляла о готовности сделать это. Однако этого не произошло, поскольку Варшава не достигла договоренности с Киевом об обмене этих самолетов на украинские современные дронные технологии.

Недавно стало известно, что истребители МиГ-29 будут постепенно выводиться из состава ВС Польши в связи с исчерпанием летного ресурса. Их просто утилизируют.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские делегации в течение последних месяцев посещали Польшу, чтобы оценить техническое состояние МиГ-29. Они оценили истребители как "значительно изношенные" и "изношенные". В итоге представители Киева сообщили, что готовы принять МиГ-29 – но при условии, что Польша проведет капитальный ремонт и модернизирует их за свой счет на военном авиационном заводе в Быдгоще.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних месяцев украинские делегации посещали Польшу, чтобы оценить техническое состояние МиГ-29. Они оценили истребители как "значительно изношенные" и "изношенные". В итоге представители Киева сообщили, что готовы принять МиГ-29 – но при условии, что Польша проведет капитальный ремонт и модернизирует их за свой счет на военном авиационном заводе в Быдгоще. Однако Польша отказалась оплачивать это за свой счет.

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