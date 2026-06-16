Польша до сих пор не передала Украине обещанные МиГи: в Минобороны объяснили причину

Польша пока не передала Украине обещанные истребители МиГ-29, поскольку стороны продолжают переговоры о передаче украинских технологий в сфере беспилотных систем. В Варшаве заявили, что вопрос поставки самолетов напрямую связан с достижением договоренностей о технологическом сотрудничестве между двумя странами.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире радио ZET. По его словам, диалог между Киевом и Варшавой продолжается, а польская сторона ожидает окончательного урегулирования ряда вопросов, связанных с развитием оборонного сотрудничества.

Польша связала передачу МиГов с украинскими технологиями дронов

Томчик подтвердил, что Польша до сих пор не передала Украине истребители МиГ-29, хотя ранее заявляла о готовности сделать это.

"Мы не передали Украине истребители МиГ... Продолжается диалог между Польшей и Украиной",– сказал он.

По словам чиновника, Варшава заинтересована в использовании украинского опыта и технологий в сфере беспилотных систем. Польша рассматривает это как важный элемент развития собственного оборонного потенциала.

Варшава хочет получить украинский опыт

В Министерстве национальной обороны Польши отмечают, что украинские наработки в сфере дронов стали одним из самых ценных опытов современной войны.

Томчик отметил, что польская сторона открыто заявила о своей заинтересованности в сотрудничестве в этом направлении.

"Мы четко заявили: в рамках развития собственных возможностей в сфере беспилотных технологий Польша хотела бы воспользоваться украинским опытом и возможностями в этой области", – подчеркнул заместитель министра.

Польский чиновник заверил, что позиция Варшавы по поддержке Украины не изменилась. Польша готова передать самолеты после окончательного урегулирования вопроса технологического сотрудничества.

"Конечно, мы передадим технику Украине, если этот вопрос будет окончательно согласован", — подчеркнул Томчик.

Он добавил, что у сторон уже есть предварительные договоренности о передаче технологий, однако переговорный процесс еще продолжается.

"Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если этот вопрос будет окончательно урегулирован, то и вопрос передачи МиГов завершится успешно", – констатировал заместитель главы польского оборонного ведомства.

Польша остается одним из ключевых партнеров Украины

После начала полномасштабного вторжения России Польша стала одним из крупнейших союзников Украины, в том числе и в сфере обороны. Варшава передала Киеву значительное количество вооружения, боеприпасов, бронетехники и другой военной техники.

В то же время сотрудничество между странами все больше охватывает не только поставки вооружения, но и совместное развитие оборонных технологий. Украинский опыт использования беспилотников в боевых условиях вызывает значительный интерес среди союзников, в частности и Польши, которая стремится адаптировать свою армию к новым вызовам современной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила в США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке. Таким образом Польша стала первым государством на восточном фланге НАТО, получившим истребители этого типа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!