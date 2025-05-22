Потребность в иностранных войсках пока отсутствует: президент Финляндии сказал, чем реально можно помочь Украине

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сейчас не нуждается в иностранных войсках на своей территории, поскольку у страны есть собственная 800-тысячная армия. В то же время Киеву нужна военная техника и дополнительное финансирование.

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Об этом он сказал в интервью Di Weekend. Так политик ответил на вопрос должны ли Швеция и Финляндия отправлять войска в Украину.

"Сейчас это гипотетический вопрос. Мы часто забываем, что у Украины самая большая армия в Европе с 800 тысячами солдат. Поэтому вы должны спросить себя: есть ли необходимость в шведских и финских войсках на Украине прямо сейчас? Тогда ответ – нет. Но есть ли необходимость в финансировании и военной технике? Тогда ответ – да", – сказал Стубб.

Он считает, что для Украины самое важное в мирном процессе – это сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Президент Финляндии отметил, что не хочет рассуждать о том, когда наступит мир между Россией и Украиной, но возлагает надежды на прекращение огня, после чего можно будет начинать полноценный мирный процесс.

"После этого вы начинаете мирный процесс и начинаете обсуждать сложные вопросы, связанные с территориями и компенсациями", – добавил политик.

Он заявил, что ситуация колеблется и не является простой.

"Это постоянно меняется. Это сложно, но это дипломатия", – сказал Стубб.

Также он отметил, что не видит смысла в личных контактах с российским диктатором Путиным, который ведет агрессивную войну против одной из соседних стран.

"Я не вижу причин для контактов с президентом России, который ведет агрессивную войну против одной из соседних стран. Если у нас есть контакты, они должны быть скоординированными и совместными. Система, которую я сам предлагал и которая работает, заключается в том, что эти контакты есть у Франции, Великобритании или Германии", – сказал Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стубб сказал, что уже на следующей неделе в Ватикане может состояться новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ. Они будут техническими и с участием нескольких посредников.

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