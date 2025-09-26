'Потому что нам это нужно': министр энергетики США объяснил ситуацию с покупкой обогащенного урана в России. Видео

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за покупку российской нефти и газа во время войны РФ с Украиной. Он требует у ЕС разорвать энергетические связи с Россией, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Вместе с тем, США до сих пор продолжают покупать значительную долю обогащенного урана у страны-агрессора.

Видео дня

Министр энергетики США Крис Райт объяснил покупку обогащенного урана в России просто – он нужен для американских реакторов. О таком министр заявил в интервью CNN.

"Логические" объяснения министра энергетики США

На вопрос журналистки, почему США до сих пор покупают в России обогащенный уран Крис Райт ответил:

"Потому, что нам это нужно. Мы не имеем возможности обогащать достаточное количество урана для наших реакторов".

На уточняющий вопрос, почему Трамп считает, что Европа должна принять меры для разрыва энергетических связей с Россией тогда, как США не предпринимают никаких шагов по прекращению покупки российского урана, министр энергетики Соединенных Штатов ответил не менее "логично".

"Потому что все покупают российский обогащенный уран – Европа, Япония, США. Но мы хотим от этого избавиться", – сказал Крис Райт.

Он назвал цифру 700 млн долларов – на такую сумму было закуплено Штатами российского урана с начала года. Журналистка отметила, что это уже больше, чем в прошлом году.

"Потому что мы остановили закрытие атомных электростанций", – объяснил министр.

Трамп против нефти и газа из России

Выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз прекратить импорт энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что Европа не может "вести борьбу с РФ" и продолжать закупать ее нефть и газ. Он назвал это позорным поведением.

"Им было очень стыдно, когда я об этом узнал. Они должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России. Иначе мы все теряем кучу времени. Надо прекратить закупать нефть в России и война остановится", – заверил глава Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, американский министр энергетики Крис Райт заявил, что США полностью готовы заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Сейчас энергетическая отрасль Соединенных Штатов имеет достаточные мощности для обеспечения потребностей европейских государств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!