У Трампа готовы окончательно перекрыть "газовый вентиль" России в ЕС: что предлагают в США

США полностью готовы заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Сейчас энергетическая отрасль Соединенных Штатов имеет достаточные мощности для обеспечения потребностей европейских государств.

Об этом в эфире CNBC заявил американский министр энергетики Крис Райт. "Америка сегодня готова заменить весь российский газ, поступающий в Европу, а также все российские нефтепродукты. У нас есть мощности. Мы готовы удовлетворить их потребности, и наши", – сказал Райт.

Трамп против нефти и газа с РФ

Накануне, выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз прекратить импорт энергоресурсов из России. Он отметил, что Европа не может "вести борьбу с РФ" и продолжать закупать ее нефть и газ.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны резко сократили закупки российской нефти. Впрочем они продолжают покупать природный газ – львиная доля импорта "голубого топлива" приходится на Венгрию и Словакию.

Кроме того, "основными спонсорами войны" Трамп назвал Китай и Индию. Он обвинил эти страны в закупке российской нефти.

Усилия Европы

На это президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа уже работает над тем, чтобы полностью отказаться от российской нефти и газа. И хотя в ЕС уже значительно сократили закупку нефти у России, "некоторые поставки на европейский континент все еще есть", подчеркнула она, имея в виду Венгрию и Словакию. В частности в ЕС уже:

значительно сократили поставки газа из РФ и больше не покупают у страны-агрессора угля;

и больше не покупают у страны-агрессора угля; накладывают санкции на те порты, куда поступает нефть из России;

на те порты, куда поступает нефть из России; планируют ввести пошлины на поставки нефти, которая все еще поступает в Евросоюз.

Кроме того, в следующем году Болгария планирует разорвать контракт на транзит российского газа. Это означает, что Венгрии, а вместе с ней и Словакии, которые остаются едва ли не последними странами Евросоюза (ЕС), продолжающими получать газопроводный природный газ из РФ, останутся только поставки из Сербии.

"Относительно призыва президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной ассамблеи, мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о приостановлении в краткосрочной перспективе – 2026 году – действия контрактов на использование или транзит российского природного газа", – сказал болгарский премьер Росен Желязков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в целом импортировать российский газ (как трубопроводный, так и сжиженный) продолжают 8 стран ЕС: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Испания. При этом у руководства Евросоюза нет данных о том, где этот газ фактически используется.

