Посольство США заявило о возвращении в Киев несмотря на агрессию России

Американское посольство в Киеве возобновило свою работу. Такой шаг приурочен ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщается в пресс-релизе посольства США, который был разослан украинскими СМИ в воскресенье, 8 мая. Отметим: дипломаты приняли смелое решение, вернувшись в столицу Украины во время полномасштабного российского вторжения.

В тексте пресс-службы сказано, что в Киеве будут работать временная поверенная Кристина Квин и другие представители Соединенных Штатов.

Уже 8 мая дипломатические сотрудники прибыли в здание посольства на автомобилях в сопровождении охраны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты вместе с рядом европейских стран планируют ужесточить санкции против России за ведение войны против Украины. Также рассматриваются новые варианты помощи нашему государству.

8 мая первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород. Там она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.