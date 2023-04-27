Посол Японии в Украине: мир без четкого призыва к выводу войск РФ невозможен

Японское правительство настоятельно поддерживает Украину в ее войне против российских захватчиков и целиком стоит на стороне освобождения территорий в масштабах 1991 года. Более того, для дружественного азиатского государства неприемлемо то, что творит армия оккупантов на нашей земле.

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Об этом в интервью агентству "Укринформ" рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Кунинори Мацуда. Он подчеркнул, что военные действия, развязанные агрессией Москвы, станут одной из ключевых тем саммита "Большой семерки", который состоится уже в мае.

"Я лично возмущен. Правительство Японии решительно осуждает, что в ходе этой полномасштабной войны в Украине совершаются неспровоцированные жестокие поступки, нарушающие нормы международного права и международного гуманитарного права. Мы считаем, что ответственные лица обязательно должны быть наказаны по закону. Наша страна внимательно следит за расследованием, которое проводят украинские правоохранители", – заметил дипломат.

Мацуда также прокомментировал широко обсуждаемый тезис относительно "немедленного перемирия любой ценой". По его словам, подобная трактовка вопроса неуместна, учитывая, что именно Россия является агрессором и источником вооруженного противостояния.

"Я считаю, невозможно установить мир без четкого призыва к РФ о прекращении огня и вывода ее солдат. Мой месседж ко всем вам только один. Несмотря на то, что между нами расположена территория РФ, все равно Япония и Украина соседи. Поэтому наша страна будет вместе с вами постоянно и дальше", – заверил японский представитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта состоялась встреча президента Зеленского с премьером Японии Фумио Кисидой. Визит последнего в Киев не был широко анонсирован, политики обсудили позицию Токио по отношению к войне против РФ ив восстановлении нашей страны после победы над захватчиками.

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