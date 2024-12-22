Посол оценил, чего ждать Украине от председательства Польши в ЕС в 2025 году

С 1 января 2025 года Польша будет занимать председательство в Европейском Союзе, для Украины это одна из ближайших стран, которая может помочь одержать победу в войне со страной-агрессором Россией. Польша осознает стратегическую важность этого для себя, всей Европы, а также глубоко сочувствует украинскому народу в связи с трагическими событиями, которые продолжаются уже почти три года войны.

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Такое мнение высказал посол Украины в Польше Василий Боднарь, сообщает Суспильне. По его словам, сейчас необходимо как можно быстрее открывать переговорные главы, что позволит не только начать сами переговоры, но и осуществить необходимые изменения в Украине, чтобы ускорить процесс ее вступления в Европейский Союз.

Посол рассказал, что Польша согласовала совместные планы со следующей страной председательства. Об этом шла речь во время встреч украинской вице-премьера Ольги Стефанишиной с министром иностранных дел Польши и государственным министром по вопросам ЕС в Варшаве.

Стороны обсудили ключевые приоритеты и переговорные главы, которые Украина хочет открыть в первую очередь. Украина просит польских партнеров поддерживать Киев во внутренней коммуникации с ЕС, а также вести диалог со столицами стран-членов для обеспечения широкой поддержки процесса евроинтеграции.

Кроме политической поддержки Украина рассчитывает на экспертную помощь польской стороны. Это включает привлечение экспертов, участвовавших во вступлении Польши в ЕС, а также организацию обучения украинских специалистов, представителей органов власти и экспертов по функционированию европейских институций.

"Поэтому это процесс достаточно длительный, но он идет на полную скорость, и мы надеемся, что мы будем лидером в том, чтобы достичь возможностей быстрой интеграции в Европейский Союз, и соответственно создать возможности для ускоренного восстановления Украины после завершения боевых действий", – отметил Боднарь.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный представитель польского правительства по вопросам восстановления Украины, Павел Коваль заявил, что активная фаза войны постепенно близится к завершению, и процесс восстановления может начаться уже во второй половине 2025 года. Однако это не означает окончательного окончания российско-украинской войны, максимум можно ожидать прекращения огня и завершения горячей фазы конфликта.

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