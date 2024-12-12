'Сегодня Путин есть, завтра его не будет': в Польше высказались по поводу перспектив мира в Украине и возвращения захваченных РФ территорий

Активная фаза войны в Украине постепенно близится к завершению, и процесс восстановления может начаться уже во второй половине 2025 года. В то же время это не означает окончательного завершения российско-украинской войны.

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Об этом заявил Павел Коваль, уполномоченный представитель польского правительства по вопросам восстановления Украины, в интервью агентству РАР. Это свидетельствует о том, что, несмотря на все еще тяжелую ситуацию на фронте, перспектива прекращения огня приближается.

"Сейчас кажется, что все готовятся к возобновлению в следующем году, что оно в скором времени начнется. По моим оценкам, это будет происходить уже во второй половине следующего года", – рассказал он.

По словам представителя польского правительства, война не завершится быстро: максимум можно ожидать прекращения огня и завершения горячей фазы конфликта. Но важно понимать, при каких условиях это произойдет, ведь для России "размораживание" войны не станет проблемой.

На вопрос, будет ли прекращение огня на текущих линиях фронта означать потерю территорий для Украины, он ответил негативно, подчеркнув: "Сегодня есть Путин, а завтра его не будет".

Коваль подчеркнул, что Запад ориентирован не на текущее положение дел, а на международно признанные границы Украины. Ни один серьезный политик как в США, так и в Европе не поддержит легитимизацию территориальных захватов России.

Относительно восстановления Украины он подчеркнул, что подготовка к реализации экономических планов, программ и финансовых механизмов для восстановления страны входит в решающую стадию.

"Сейчас кажется, что все готовятся к возобновлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", – рассказал он.

В то же время в процессе реконструкции Польша планирует стать логистическим центром еще больше, чем раньше. По его словам, без участия Польши осуществить восстановление будет сложно. Потому он отметил, что хочет видеть большую активность и инициативу со стороны польских компаний.

Польский чиновник также отметил, что не следует переживать из-за возможных действий администрации Дональда Трампа в отношении НАТО и Украины.

"Давайте не смотреть на администрацию Трампа как на врагов", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой. По его словам, Польша будет играть важную роль в этих переговорах в связи с тем, что с 1 января страна будет председательствовать в Европейском Союзе.

Напомним, что Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон вечером 7 декабря провели трехстороннюю встречу в Париже, куда иностранные лидеры прибыли по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери. После встречи Трамп заявил, что Украина хочет "договариваться" и прекращать "это безумие".

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