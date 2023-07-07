'Посмотрите, кто выиграл?' Лидер Ичкерии объяснил, что стоит за 'бунтом' Пригожина и кому была выгодна спецоперация

Чеченский политический деятель, исполняющий обязанности дипломатического представителя Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев прокомментировал вооруженный мятеж "вагнеровцев" в России. Он убежден, что никаких планов по госперевороту одиозный владелец частной военной компании Евгений Пригожин не вынашивал, а просто воплотил сценарий, разработанный в Кремле.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Телеграф. Он подчеркнул, что очевидный победитель всех событий 24 июня явно не Пригожин, и тем более не Украина и западный мир.

"Никакого мятежа не было. Это была спецоперация. "Коллективный путин" провел ее, чтобы усилить систему. Посмотрите, кто выиграл? Они понаблюдали за один день и обнаружили всех недовольных", – указал Закаев.

Он добавил, что с момента прихода к власти президента Владимира Путина, Российской Федерацией правят исключительно выходцы из Комитета госбезопасности. Единственная структура, которая не была подчинена этой системе до конца — Министерство обороны России.

"Там наследственный генералитет был не до конца "переравлен" КГБ. Спецоперация Пригожина была направлена на то, чтобы взять под контроль все Министерство обороны", – заключил политический беженец, враг Путина и Кадырова из Лондона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ГУР Украины убеждены, что Россию после незавершенного бунта Пригожина таки ожидает гражданская война. Сейчас многое свидетельствует о том, что общество страны-агрессора разделилось.

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