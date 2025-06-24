"Посмотрим, как будет дальше": Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет смены режима в Иране. По его словам, свержение правительства создаст региональный хаос.

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Об этом Трамп сказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One во время путешествия на саммит НАТО в Гааге, когда его спросили, хочет ли он смены режима в Иране. Он добавил, что хотел бы стабилизации ситуации.

"Нет. Если она была, то была, но нет, я ее не хочу. Я хотел бы, чтобы все успокоилось как можно скорее. Смена режима требует хаоса, а в идеале мы не хотим видеть столько хаоса. Так что посмотрим, как оно пойдет", – сказал Трамп.

Накануне, 22 июня, несмотря на многочисленные заявления официальных представителей Вашингтона о том, что целью США не является изменение режима в Иране, Трамп намекнул на обратное. Никаких однозначных заявлений он не сделал, а поделился с читателями Truth Social своими размышлениями: "Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим???"

Он использовал переработанный слоган MIGA – аналог его предвыборного MAGA (с англ. Make America Great Again – сделаем Америку снова великой).

Reuters пишет, что многие иранцы испытывают гнев на руководство страны, а для тех, кто возвращается домой, реальность экономики, пострадавшей от санкций, остается актуальной.

Хотя Израиль неоднократно атаковал как лидеров, так и объекты сил внутренней безопасности под командованием КСИР, государственные СМИ объявили о сотнях арестов людей, обвиненных в шпионаже. Во вторник на улицах Тегерана были замечены черные автомобили службы безопасности, а диссиденты выразили опасения относительно будущих репрессий со стороны властей, чтобы предотвратить любую попытку массовых протестов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 24 июня, заявил, что между Израилем и Ираном достигнута договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Оно начнется примерно через шесть часов, после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии.

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