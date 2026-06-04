'На Аляске же договорились': Лавров пожаловался, что США помогают Украине вместо того, чтобы склонять ее к капитуляции

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война в Украине уже могла бы давно завершиться, если бы Соединенные Штаты "по настоящему продвигали" договоренности, достигнутые во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В Москве также раскритиковали НАТО за поддержку будущего членства Украины в Альянсе и в очередной раз обвинили Киев в нежелании вести переговоры.

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Об этом Лавров заявил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Он пожаловался, что США не склоняют Украину к капитуляции.

По его словам, Россия якобы готова к переговорам, однако США и НАТО продолжают поддерживать Украину вместо того, чтобы добиваться выполнения требований Кремля.

Лавров сослался на договоренности Путина и Трампа на Аляске

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже было достигнуто "четкое понимание" относительно первоочередных шагов для прекращения боевых действий.

По словам Лаврова, если бы Вашингтон действительно продвигал эти договоренности, стороны уже давно могли бы сесть за стол переговоров.

"На Аляске было достигнуто очень четкое понимание на основе конкретного предложения Соединенных Штатов. И если бы США свою инициативу продвигали по-настоящему, мы уже давно были бы за столом переговоров, а военные действия были бы прекращены", – заявил российский министр.

Также он раскритиковал слова государственного секретаря США Марко Рубио, который заявил, что Москва не демонстрирует готовности к компромиссам ради мира.

В Москве возмутились заявлениями НАТО по Украине

Отдельно Лавров отреагировал на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который во время визита в Киев отметил, что Украина в будущем станет членом Альянса.

Глава МИД РФ фактически намекнул, что между Путиным и Трампом существовали договоренности по недопущению вступления Украины в НАТО, а позиция Рютте противоречит этим договоренностям.

"Ему чихать хотелось на то, что США в лице президента Трампа считают это неприемлемым. Рютте просто заявил, обнявшись с Зеленским, что Украина будет в НАТО", – пожаловался Лавров.

В то же время российский министр традиционно цинично обвинил Украину в отсутствии готовности к переговорам.

"Мы не видим готовности к диалогу с другой стороны. Мы не можем найти с другой стороны тех, с кем мы могли бы вести диалог", – сказал Лавров.

Такие заявления прозвучали на фоне продолжения российской агрессии против Украины и регулярных требований Кремля относительно фактического отказа Киева от части своих территорий и евроатлантического курса как предпосылки для прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

После массированной атаки РФ в Кремле назвали циничное и дерзкое условие, при котором они могли бы завершить войну в Украине. Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Зеленский прикажет ВСУ "уйти из регионов России". По словам Пескова, война в такомслучае может завершиться "до конца дня".

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Соединенные Штаты пока не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать посредническую роль, однако только при условии, если диалог будет продуктивным.

Во время слушаний в Палате представителей Рубио заявил, что США не видят военного решения войны в Украине. Там признают, что достижение мира путем переговоров пока затрудняет нежелание сторон идти на компромиссы, особенно со стороны России.

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