'После войны будет большой подъем': Зеленский призвал украинцев возвращаться домой. Видео

Да, а Украине сейчас идет ужасная война с российскими оккупантами. Однако она не будет длиться вечно. А согласно обещаниям украинских партнеров, можно быть уверенными, что сразу "после войны в стране будет большой подъем". Поэтому украинцы нужны своей стране, и государство призывает людей возвращаться домой.

Прежде всего родина ожидает возвращения молодежи. Так во время ток-шоу "Дома лучше!" говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В ток-шоу вживую приняли участие около 300 украинских студентов, 200 из которых выезжали за границу из-за российской агрессии, но со временем вернулись домой. Также к шоу в онлайн-режиме присоединились 80 украинских студентов, которые сейчас учатся в Берлине, Варшаве, Праге и Мадриде.

Родина ждет

Обращаясь именно к последним, глава государства отметил, что и в военное, и в мирное время человек прежде всего должен чувствовать, что он нужен и не одинок.

"В любое время, когда мы приезжаем куда-то, мы все равно, на мой взгляд, не дома. И поэтому я считаю, что быть там, где ты нужен, – это гораздо важнее. Потому что ты нужен людям. Прежде всего родным и близким. И нужен своей родине. Безусловно, это не о том, что у меня должны быть какие-то советы людям. Мы все взрослые люди, и вы сами решаете. Но я очень благодарен той молодежи, людям, которые уже в Украине, которые возвращаются в Украину", – сказал Владимир Зеленский.

Поддержка украинских воинов

Президент подчеркнул, что многие украинские семьи находятся на расстоянии, потому что мужчины остались защищать Украину, а их жены и дети были вынуждены выехать за границу из-за полномасштабного российского вторжения.

"Когда мы видим таких сильных людей на фронте, они – знайте – думают о вас. Им нужна ваша поддержка. Поэтому возвращайтесь. Если не можете вернуться, звоните, пожалуйста, поддерживайте своих родных, близких, потому что они сегодня защищают, кстати, не только Украину, а все те государства, в которых находятся миллионы украинцев, потому что "русский" враг туда не дошел именно из-за украинцев", – сказал Владимир Зеленский.

Значительный экономический потенциал

Сейчас из-за войны в Украине значительно уменьшилась конкуренция, что является негативным для экономики. Но когда война закончится, люди в нашей стране будут иметь гораздо больше возможностей начинать свое дело.

"После войны будет большой подъем в Украине. Это естественно. Будет восстановление, будут деньги. Деньги возвращают сюда различные инвестиции, различные бизнесы. И поэтому это – настоящие возможности", – считает президент.

Более того – Украина будет частью Европейского Союза, обещает глава государства. А что это означает для экономики, можно особо не объяснять.

"Будут рынки открыты, все это стопроцентно будет. Такой страны – территориально большой, с возможностями и которая еще не в Европейском Союзе, но приближена больше всех к европейскости – на Европейском континенте сегодня нет. Поэтому я уверен, что это все – значительные возможности", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, общие убытки Украины от войны вместе с потерями бизнеса и граждан могут превысить 1 триллион долларов, и Россия должна компенсировать эти средства. Основными источниками выплат рассматривают замороженные активы РФ на около 300 млрд долларов и международный компенсационный механизм, который может заработать уже с 2027 года.

